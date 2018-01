Rite of Passage: Heart of the Storm, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Keyifli dakikalar geçirebileceğiniz büyük çaplı bir mobil oyun olan Rite of Passage: Heart of the Storm ile arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz nefes kesen bir mobil oyun olan Rite of Passage: Heart of the Storm, sürükleyici kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Oyunda becerilerinizi konuşturuyor ve eğlenceli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Gizli nesneleri açığa çıkarabileceğiniz ve mayınlı yolları aşabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda büyük bir hikaye yer alıyor. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda bazen bulmaca çözüyor bazen de maceradan maceraya atlıyorsunuz. Harika bir deneyim yaşayabileceğiniz Rite of Passage: Heart of the Storm, sizleri bekliyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Rite of Passage: Heart of the Storm mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Rite of Passage: Heart of the Storm oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.