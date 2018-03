Safety for Kids uygulamasında çocuklarınızın güvenliği konusundaki eğitim konularına iOS cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz.

Küçük yaştaki çocuklarımıza öğrettiğimiz her şey, ileri yaşlarda onlara büyük anlamda katkı sağlıyor. Okuldan önce öğretmen olarak sizi gören çocuklar, onlara öğrettiğiniz bilgiler ışığında gelişimini sürdürüyorlar. Güvenlik konusunda da bilmeleri gereken, hem sizin hem de onların işine yarayacak eğitimleri de aksatmamak gerekiyor. Yabancılarla iletişim, kaybolma, yangın, elektrik çarpması, deprem, ilk yardım gibi konularda bilmeleri gereken temel bilgileri de Safety for Kids uygulaması eğlenceli bir dille sizlere anlatıyor.

Eğitim konularını oyunla birleştiren ve benzersiz bir öğrenme deneyimi sunan Safety for Kids uygulamasında, 25’ten fazla güvenlik dersine ulaşabilirsiniz. Tanımadığı kişilerle nasıl konuşması gerektiğini, kaybolduğunda ne yapması gerektiğini, yangın, deprem ve elektrik çarpması gibi durumlarda ne gibi tepkiler vermesi gerektiğini Safety for Kids uygulamasında akılda kalıcı bir şekilde çocuklarınıza öğretebilirsiniz. Uygulamanın dili her ne kadar İngilizce olsa da, anne ve babalarının eşliğinde bu konuları öğretebilmeniz mümkün. Eğer siz de çocuklarınızın güvenliği konusunda eğitim vermek istiyorsanız, Safety for Kids uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.