iPhone’da Pil Sağlığı Nasıl Korunur? %100’de Tutmanın Basit Yolları!

Günümüzde telefonlar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Neredeyse çoğu işimizi bilgisayardan ziyade akıllı telefonlarla yapmaya başladık. Dolayısıyla böyle bir durumda da telefonların pil sağlığı hayati önem kazanıyor.

Biz de bu rehberde iPhone pil sağlığı koruma yolları hakkında bilgi vereceğiz.

iPhone’da 8 Pil Sağlığı Koruma Yöntemi

iPhone pil sağlığı koruması için izlenebilecek 8 yöntemi şöyle sıralayabiliriz:

1. iOS Güncellemeleri Aksatılmamalı

iOS güncellemelerinin en sonuncusu her zaman çeşitli iyileştirmelerden oluşuyor. iPhone pil ömrünün iyileştirilebilmesi içinde iOS güncellemeleri hayati önem taşıyor. Bu sebeple iOS güncellemeleri kesinlikle aksatılmamalı. Her zaman yüksek pil performansı için iOS’un en son sürümü yüklenmelidir.

2. Orijinal Şarj Cihazı Kullanılmalı

iPhone pil sağlığını korumak ve %100 tutmak için kullanılan şarj cihazının orijinal olması da çok önemlidir. Üçüncü taraf şarj cihazları maalesef iPhone bataryasına zarar verir. Orijinal şarj cihazı ve bağlantı kablosu kullanılmalıdır.

3. Batarya Tamamen Bitirilmemeli

iPhone pil sağlığının artırılması için bataryanın tamamen bitmemesine çok dikkat ediniz. iPhone cihazının bataryasını sürekli yüzde 5 altına düşürürseniz zaman içerisinde bataryanın sağlığının bozulduğunu görebilirsiniz. iPhone, sabah ya da akşamları tam şarj edilmeli. Şarj dolduğu esnada tam dolmadan kesinlikle şarjdan almayınız.

4. Gereksiz Özellikler Kapatılmalı

Wi-Fi, konum, bluetooth ve mobil ağ gibi özelliklerde sürekli açık olmamalı. Bahsettiğimiz özelliklerin devamlı açık olması da bataryayı tüketmektedir. Konum, Wi-Fi gibi belirtilen tüm özellikler yalnızca ihtiyaç olduğunda kullanılırsa pil ömrü de uzar.

5. Güneşten Korunmalı

Tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi akıllı telefonlarında güneşe maruz kalması büyük problemlere sebep olur. Özellikle burada batarya çok etkilenir. Aynı zamanda iPhone’in soğukta kalması da pilinin zarar görmesine neden olur.

6. Düşük Güç Modu Kullanımı

“iPhone pil sağlığı neden düşer” noktasında “Düşük Güç Modu” etkinleştirilmemesi de ele alınabilir. Telefonun pil düzeyi %20 altına düştüğünde “Düşük Güç Modu” otomatik devreye girer. Böylelikle güç tüketimi de azalır. Yalnız pil sağlığını uzun süre korumak amacıyla “Düşük Güç Modu” manuel etkinleştirilmelidir.

7. Ekran Parlaklığı Düşürülmeli

iPhone pil sağlığını etkileyen unsurlar arasında ekran parlaklığı da yer alıyor. Pilin hemen tükenmemesi için otomatik parlaklığa geçilmelidir. Gün içinde gerekmedikçe parlaklık seviyesi yükseltilmemeli.

8. Uygulamalar Yönetilmeli

Arka planda çalışan uygulamalarda iPhone pil sağlığını çok etkiliyor. Çünkü uygulamalar arka planda çalıştıkça güç tüketir. Bu durumda batarya ve işlemcinin yorulmasına neden olur. Sık kullanılmayan uygulamalar telefondan kaldırılmalı.

Yukarıdaki noktalara dikkat edilmediğinde maalesef pil sağlığı %100 olsa dahi şarj hemen biter. Cihaz, prizdeyken dahi şarj bitme durumuyla karşılaşabilirsiniz.