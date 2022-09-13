YouTube’ta İstenmeyen Kanallar Nasıl Engellenir?

Kullanıcılar çeşitli sebeplerden dolayı YouTube kanal engelleme işlemine başvurur. YouTube kullanıcıları zaman zaman bazı kanallarla sorun yaşayabiliyor. YouTube yetkilileri kullanıcılarının platform üzerinde güzel vakit geçirmesi için istenmeyen kanalları engelleme olanağı sunuyor. Youtube’da kanal engelleme işlemi sayesinde platform çok kullanışlı hale geliyor.

YouTube kullanıcılarının ekranına devamlı görmek istemedikleri kanallar gelebilir. Bu durum çeşitli yöntemlerle ortadan kaldırılabilir. Arama motoru olarak Google Chrome kullananlar öncelikle cihazlarına video blocker uygulamasını indirmelidir. Akabinde engellenmek istenen kanalların herhangi videolarının üzerinde sağ tuşa tıklanmalıdır. Daha sonra block video from this channel seçilerek kanalla videoların görülmesi engellenebilir.

YouTube’da Kanal Engelleme Nasıl Yapılır?

YouTube kanal engelleme işlemi hem mobil cihazlardan hem de bilgisayarlardan oluyor. YouTube kanal engelleme mobil için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

İlk olarak YouTube üzerinden oturum açılır.

“Etkinlik” sekmesine giriş yapılıp “Bildirimler” alanına gidilir.

“Paylaşılanlar” sekmesine dokunulur.

“Kişileri Görüntüle” üzerine tıklanır.

“Bir Kişi” seçilerek ekranın altında yer alan küçük pencere açılır.

“Engelle” butonuna tıklanıldığında işlem tamamlanmış olur.

YouTube kanal engelleme masaüstü;

YouTube platformuna giriş yapılıp oturum açılır.

Engellenmek istenen kullanıcıların kanal sayfası üzerine basılır.

İlk “Hakkında” daha sonra “bayrak” simgesine tıklanır.

“Kullanıcı Engelle” seçilir.

Yukarıdaki adımlardan sonra “Gönder” butonuna tıklanmalıdır.

Google ürünlerinde engellenen kullanıcılarında mesaj gönderme ve videolara yorum yapma işlemleri gerçekleşemez.

YouTube Kanal Engeli Nasıl Kaldırılır?

“YouTube’da kanal engelleme nasıl yapılır” yanında engelin sonradan kaldırılması işlemi de çok merak ediliyor. YouTube kanalının engellemesinin hemen ardından “Geri Al” seçilmediği sürece engelleme işlemi bireysel olarak kaldırılamaz. Ayrıca engellenen kanalların listesi de görüntülenemez. YouTube’da kanalın engelini açmak için aşağıda belirttiğimiz işlemleri sırasıyla yapmanız gerekiyor;

Önce “Google Etkinliğim” sayfası üzerine tıklanır.

Sol menü üzerindeki “Diğer Etkinlik” alanına tıklanır.

“İlgilenmiyorum” geri bildiriminin altındaki “Sil” sekmesine basılır.

Onay vermek için yeniden “Sil” üzerine tıklanır.

Sıraladığımız adımlar sayesinde engellenmiş olan YouTube kanallarının tümüne yeniden erişebilirsiniz.

YouTube Kids Videolarının Engellenmesi

YouTube Kids; çocukların güvenli şekilde YouTube’daki videoları izlemesini sağlayan servistir. Aileler çocuklarının ulaşmasını istemediği kanalları YouTube Kids üzerinden kesebilir.

Tarayıcıdan YouTube Kids videolarını engelleme;

Engellenmek istenen YouTube kanalına giriş yapılır.

Kanalın ana sayfası üzerinden “Kırmızı Abone Ol” yazan bölümün sağındaki üç noktaya basılır.

En son adımda “Bu kanalı engelle” butonuna tıklanır.

Mobil uygulamadan YouTube Kids videolarının engellenmesi;

İstenmeyen YouTube kanalına ait ana sayfaya girilir.

Kanalın ana sayfasına yönlendikten sonra kanal isminin sağındaki dikey şekildeki üç noktaya basılır.

“Bu kanalı engelle” bölüme tıklanarak işlem tamamlanmış olur.

YouTube’da Video Şikâyet Etme Nasıl Yapılır?

YouTube kanal engelleme işlemi yanında video şikâyet etmede çok merak ediliyor. YouTube üzerinde paylaşılan videoların hepsi herkese hitap etmez. Bundan dolayı kullanıcılar istemedikleri rahatsız oldukları videoları şikâyet edebilir ya da engelleyebilirler. Bir videonun uygunsuz olduğunu düşünenler; YouTube Topluluğu’na konuyla ilgili bilgi verebilir. YouTube Topluluğu’na video bildirilirken isim görünmez. Bundan dolayı videoları şikâyet ederken endişe etmenize gerek yok.

Şikâyet edilen YouTube videoları, 7/24 incelemeye tabii tutulur. Şikâyette bulunulan videoların tümü şikâyet türü kapsamında incelenir. Belirttiğimiz bu durumdan dolayı bir gün önce görünen videoya diğer gün ulaşılamaz. YouTube yetkilileri şikâyet edilen videoları detaylı şekilde inceleyip ona göre karar alır. Yetkililer videoyu incelediğinde herhangi bir sorun bulamazsa videonun YouTube’da yayınlamasına devam edeceği kararını verir. Yazımızda “YouTube’da istenmeyen kanallar nasıl engellenir” konusunda bilgi vermeye çalıştık. Ayrıca YouTube’da kanal açma düşüncesi olanlar “YouTube Kanalı Nasıl Açılır” başlıklı yazıya göz atabilir.