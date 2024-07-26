For Honor Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

For Honor sistem gereksinimleri, oyunda donma ve kasma sorunlarının yaşanmaması için en az hangi donanım bileşenlerinin gerektiğini gösteriyor. Peki, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen oyun hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyuyor?

For Honor'ı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. İşte en iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alan For Honor'a dair detaylar!

For Honor Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel Core i3-4150 / AMD FX-4300 veya eş değer bir işlemci

: Intel Core i3-4150 / AMD FX-4300 veya eş değer bir işlemci RAM : 4 GB

: 4 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX950 / GTX1050 (2 GB) / AMD Radeon R9 270 / R9 370 / RX460 (2 GB)

: NVIDIA GeForce GTX950 / GTX1050 (2 GB) / AMD Radeon R9 270 / R9 370 / RX460 (2 GB) DirectX: Sürüm 9.0c

For Honor'ın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i3-4150, AMD FX-4300 veya eş değer bir işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX950, GTX1050, AMD Radeon R9 270, R9 370 ya da RX460 gerekiyor.

For Honor Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

: Windows 10 / Windows 11 (64-bit) İşlemci : Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1400 veya eş değer bir işlemci

: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1400 veya eş değer bir işlemci RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX1080 (3 GB) / AMD Radeon RX580 (4 GB)

: NVIDIA GeForce GTX1080 (3 GB) / AMD Radeon RX580 (4 GB) DirectX: Sürüm 9.0c

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce GTX1080 ya da AMD Radeon RX580 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 5 1400 gerekiyor.

For Honor Kaç GB?

For Honor en az 90 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Depolama tarafında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik gerçekleştirebilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

For Honor Fiyatı

PC fiyatı : Steam'de 23,99 dolar. Epic Games'te kampanya kapsamında 499 TL'den 74,85 TL'ye düştü.

: Steam'de 23,99 dolar. Epic Games'te kampanya kapsamında 499 TL'den 74,85 TL'ye düştü. Xbox fiyatı : Kampanya kapsamında 525 TL'den 78,75 TL'ye düştü.

: Kampanya kapsamında 525 TL'den 78,75 TL'ye düştü. PlayStation fiyatı: Kampanya kapsamında 749 TL'den 112,35 TL'ye düştü.

Ubisoft tarafından geliştirilen For Honor oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.