Birbirinden güçlü yüzlerce savaş kahramanı arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz ve savaşları kazanarak efsanevi ekipmanlar toplayacağınız Secret Tower 500F, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve göz kamaştıran karakter tasarımlarıyla oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, size en uygun savaşçıyı seçerek rakiplerinizle online platformda karşılaşmak ve birebir mücadele ederek nefes kesen savaşlara katılmaktır.

Rakiplerinizi mağlup ederek yeni karakterlerin ve savaş malzemelerinin kilidini açabilir ve savaşçılarınızı özelleştirerek daha da güçlendirebilirsiniz. Sürükleyici savaş senaryoları ve aksiyon dolu sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kılıç, ok, balta, kalkan, özel kıyafetler ve daha onlarca farklı savaş ekipmanı yer almaktadır. Ayrıca her biri farklı özelliğe ve yeteneğe sahip yüzlerce kahraman bulunmaktadır.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Secret Tower 500F ile sizde efsanevi savaşçıları yöneterek aksiyona doyabilir ve yeni deneyimler kazanabilirsiniz.