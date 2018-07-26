SHIN MEGAMI TENSEI Liberation Dx 2, Japonya’nın 1 numaralı JRPG oyununa SEGA yorumu. Orijinal hikaye, karakter, mekan ve seslendirmelerin korunduğu yeni Shin Megami Tensei oyununda dünyayı kurtarma görevini alıyorsunuz. Akıllı telefonunuzda o sihirli uygulamayı açıp şeytanları çağırıyor ve düşmanın üstüne salıyorsunuz. Hızlı tempolu, yüksek kalitede üç boyutlu grafiklerle süslenmiş harika bir rpg oyunu! Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Atlus tarafından geliştirilen ve yayınlanan rpg oyunu Shin Megami Tensei özellikle Japonya’da en çok oynanan oyunlar arasında. 1 numaralı JRPG oyununu İngilizce dilde mobile taşıyan isimse SEGA. Oyunda Dx2 olarak da bilinen Devil Downloader rolünü üstleniyorsunuz. Akıllı telefon uygulamasıyla şeytan çağırma ve kontrol etme yetisine sahip olan Dx2’nin bir grubu kötülüğe çalışıyor. Yüksek empati katsayısına sahip insanları hedeflerine engel oldukları gerekçesiyle ortadan kaldıran Acolyte’lerle savaşan gizli bir organizasyonun parçası olarak göreviniz; dünyayı korumak.

SHIN MEGAMI TENSEI Liberation Dx 2 Özellikleri: