Farklı savaş aletleriyle ve etkileyici tasarımlarıyla dikkat çeken onlarca savaş kahramanını yönlendirerek stratejik savaşlara katılacağınız ve rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz Sid Story, mobil platformda kağıt oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlere hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Göz kamaştıran fizikleri ve güzellikleriyle dikkat çeken yüzlerce karakter ve sürükleyici senaryolara sahip sayısız hikaye ile soluksuz oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, görev haritasındaki işaretli bölgelere giderek sizden istenilenleri yapmak ve aksiyon dolu savaşlara katılarak puan toplamaktır.

Topladığınız puanları kullanarak karakterlerinizin özelliklerini geliştirebilir ve yeni hareketler ekleyebilirsiniz. Ayrıca seviye atladıkça daha fazla savaş kartının kilidini açabilir ve rakiplerinizle girdiğiniz mücadelelerde sayısız hamle şansına sahip olabilirsiniz.

Nefes kesen kart savaşları yaparak dünyanın her yerinden güçlü oyuncularla karşılaşacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan Sid Story, bağımlılık yapan sürükleyici bir oyundur.