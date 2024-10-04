Sid Meier’s Civilization 7 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Sid Meier’s Civilization 7 sistem gereksinimleri neler? Strateji türündeki Civilization 7 kaç GB yer kaplayacak? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Sid Meier’s Civilization 7 sistem gereksinimleri, strateji türündeki popüler serinin yeni oyununda kasma ve donma problemleri yaşanmaması için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için en az hangi donanım parçaları gerekiyor?
Bu rehberde Sid Meier’s Civilization 7'yi PC kaldırır mı sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtlayacağız. İşte en iyi strateji oyunları arasında yerini almaya hazırlanan yeni oyuna dair merak edilen detaylar!
Sid Meier’s Civilization 7 Minimum Sistem Gereksinimleri
- Grafik Ayarları: Düşük
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 30 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 460 / Intel Arc A380
- DirectX: Sürüm 12
Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i3-10100 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az Intel Core i3-10100 ya da AMD Ryzen 3 1200'e ihtiyaç duyuluyor.
Sid Meier’s Civilization 7 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Grafik Ayarları: Orta
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 60 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 / Intel Arc A750
- DirectX: Sürüm 12
Sid Meier’s Civilization önerilen sistem gereksinimleri, en az Intel Core i5-10400 ya da AMD Ryzen 5 3600X'e ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA RTX 2060, AMD RX 6600 veya Intel Arc A750 gerekiyor. Ayrıca en az 16 GB RAM isteniyor.
Sid Meier’s Civilization 7 Ultra Sistem Gereksinimleri
- Grafik Ayarları: Yüksek
- Çözünürlük: 4K
- FPS: 60 FPS
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i7-14700F / AMD Ryzen 9 5950X
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070/AMD Radeon RX 7800 XT
- DirectX: Sürüm 12
Sid Meier’s Civilization 7 Kaç GB?
Sid Meier’s Civilization VII isimli oyun 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Sid Meier’s Civilization 7 Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 69,99 dolar, Epic Games Store'da 2.499 TL
- Xbox fiyatı: 2.499 TL
- PlayStation fiyatı: 2.499 TL
Sid Meier’s Civilization 7 Çıkış Tarihi
Sid Meier’s Civilization 7 oyunu 11 Şubat 2025 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarına çıkacak.
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