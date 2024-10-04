Sid Meier’s Civilization 7 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Sid Meier’s Civilization 7 sistem gereksinimleri, strateji türündeki popüler serinin yeni oyununda kasma ve donma problemleri yaşanmaması için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için en az hangi donanım parçaları gerekiyor?

Bu rehberde Sid Meier’s Civilization 7'yi PC kaldırır mı sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtlayacağız. İşte en iyi strateji oyunları arasında yerini almaya hazırlanan yeni oyuna dair merak edilen detaylar!

Sid Meier’s Civilization 7 Minimum Sistem Gereksinimleri

Grafik Ayarları: Düşük

Düşük Çözünürlük: 1080p

1080p FPS: 30 FPS

30 FPS İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 Bit

Windows 10 / Windows 11 64 Bit İşlemci: Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 460 / Intel Arc A380

NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 460 / Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i3-10100 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az Intel Core i3-10100 ya da AMD Ryzen 3 1200'e ihtiyaç duyuluyor.

Sid Meier’s Civilization 7 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Grafik Ayarları: Orta

Orta Çözünürlük: 1080p

1080p FPS: 60 FPS

60 FPS İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 Bit

Windows 10 / Windows 11 64 Bit İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 / Intel Arc A750

NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 / Intel Arc A750 DirectX: Sürüm 12

Sid Meier’s Civilization önerilen sistem gereksinimleri, en az Intel Core i5-10400 ya da AMD Ryzen 5 3600X'e ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA RTX 2060, AMD RX 6600 veya Intel Arc A750 gerekiyor. Ayrıca en az 16 GB RAM isteniyor.

Sid Meier’s Civilization 7 Ultra Sistem Gereksinimleri

Grafik Ayarları: Yüksek

Yüksek Çözünürlük: 4K

4K FPS: 60 FPS

60 FPS İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 Bit

Windows 10 / Windows 11 64 Bit İşlemci: Intel Core i7-14700F / AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i7-14700F / AMD Ryzen 9 5950X RAM: 32 GB

32 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070/AMD Radeon RX 7800 XT

NVIDIA GeForce RTX 4070/AMD Radeon RX 7800 XT DirectX: Sürüm 12

Sid Meier’s Civilization 7 Kaç GB?

Sid Meier’s Civilization VII isimli oyun 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Sid Meier’s Civilization 7 Fiyatı

PC fiyatı: Steam'de 69,99 dolar, Epic Games Store'da 2.499 TL

Steam'de 69,99 dolar, Epic Games Store'da 2.499 TL Xbox fiyatı: 2.499 TL

2.499 TL PlayStation fiyatı: 2.499 TL

Sid Meier’s Civilization 7 Çıkış Tarihi

Sid Meier’s Civilization 7 oyunu 11 Şubat 2025 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarına çıkacak.

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