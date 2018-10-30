SignEasy uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden çeşitli evrak ve belgelerinizi kolayca imzalayabilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıracak uygulamalardan biri olarak tanımlayabileceğim SignEasy uygulaması, belgelerinizi imzalamanın kolay bir yolunu sizlere sunuyor. PDF, Word, Excel, JPG, PNG ve daha birçok belge biçimlerini imzalayabileceğiniz ve doldurabileceğiniz uygulamada, düzenlediğiniz belgeleri başkalarına gönderebiliyorsunuz.

E-posta, Dropbox, Box, Google Drive ve OneDrive gibi uygulamalarda bulunan belgeleri kolayca imzalayabileceğiniz SignEasy uygulamada sayesinde gizlilik sözleşmesi, kira sözleşmesi, fatura, sipariş formu, iş teklifi, izin yazısı ve daha birçok konudaki belgeleri imzalayabiliyorsunuz. Belgeleri doldururken veya imzalarken kullanacağınız kalemin rengini ayarlayabileceğiniz gibi yazı stillerini ve tarih biçimlerini de düzenleyebiliyorsunuz. Tekrar kullanım için şablonları kaydedebileceğiniz, üzerinde çalıştığınız belgeleri taslak olarak kaydedebileceğiniz SignEasy uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.