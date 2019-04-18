Silkroad Online Mobile, Windows PC’lerde en çok oynanan ücretsiz MMORPG oyunu Silkroad Online’ın mobil sürümü. Joymax tarafından yetkilendirilen U1Game tarafından geliştirilen Silkroad Online Mobil oyun, bilgisayar sürümü gibi MS 7. yüzyıla dayanan tarihiyle hem tarihsel kültür hem de efsanevi hikayelerle bezenmiş bir oyun. Açık dünya MMORPG oyununun mobil versiyonu da oldukça başarılı olmuş; Kesinlikle indirip oynamalısınız!

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu (MMORPG) Silkroad Online Mobile’da başlangıçta seçilebilir üç karakter var. Yakın savaş kontrolünü sağlayan Bicheon, menzilli hasar ve yardımcı Heuksal ve yakın savaşta büyük hasara uğratan Pacheon arasından seçiminizi yapıyorsunuz. Kervan oyununa girerseniz Tüccar, Avcı ve İzci, üç meslek arasından seçim yapıyorsunuz lakin oyun boyunca seçiminizi sürdürmek zorunda değilsiniz; istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz.

Tapınak Yarışı, Dunhuang Mağarası, Boyut Kapısı’nı içine klasik zindanların yanı sıra Takım, Lonca, Meslek gibi topluluk bazlı modlar sunan Silkroad Online Mobil oyunda yeni ve benzersiz beceriler, muhteşem ve değişik efektler, yüksek dozda aksiyon sizi bekliyor.

Silkroad Online Mobile Özellikleri