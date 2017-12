Gelmiş Geçmiş En İyi MMORPG Oyunları

MMORPG oyunlar oyunculara sundukları zengin içerikler sayesinde diğer video oyunlardan ayrılıyorlar. Tek kişilik hikaye moduna yer veren bir oyunu birkaç hafta oynadıktan sonra bitirebiliyorsunuz; fakat uzun süreli eğlence arayışındaysanız ancak online olarak oynanabilen RPG oyunlar beklentilerinizi karşılıyor.

MMORPG oyunlar, bize adeta 2. bir hayat yaşama imkanı veriyor. Bu oyunlarda yaratılan alternatif dünyalarda ejderhalarla savaşan bir kahraman olabiliyor, aklımızı başımızdan alan yerleri keşfedebiliyoruz.

90'lı yıllarda internet bağlantısının telefon hattı üzerinden alındığı dönemlerde, internetin evlere girmesi, internet kafelerin yaygınlaşmasıyla birlikte ilk online oyunlar da yavaş yavaş baş göstermişti. 2000'li yıllarda ise MMORPG'ler en gözde oyunlar arasına girmişti. Knight Online gibi oyunlar sayesinde ülkemizde MMORPG oyunların bilinirliği de artmıştı. İşte o zamanlardan beri birbirinden güzel MMORPG oyunları oynadık. Bu yazımızda da en iyi MMORPG oyunlarını listeleyeceğiz. Eğer bir MMORPG oyunu oynamaya başlamayı düşünüyorsanız listemize göz atmayı ihmal etmeyin, zevklerinize uygun bir MMORPG oyunu mutlaka karşınıza çıkacaktır. Dilerseniz listemizdeki oyunlara kısaca göz atalım:

Ultima Online

En iyi MMORPG'leri listelerken bu oyunların atasına değinmemek olmazdı. 1997 yılında yayınlanan Ultima Online o dönemin teknolojisi düşünüldüğünde imkansız bir işin altından kalkmayı başarmıştı. Devasa bir oyun dünyası, çok sayıda oyuncuyu bir araya toplayan yapı, oyuncular arası etkileşim Ultima Online'ın özünü oluşturuyordu. Oyun çıktıktan yıllar sonra bile Ultima Online oynanmaya devam edildi.

Ultima Online, PvP sistemi sayesinde beğenileri kazanmıştı. Oyuncular birbirlerine saldırabiliyor, eşkiyalık yapabiliyordu. Bu etkileşime izin verilmesi Ultima Online'ı gerçek bir rol yapma oyunu yapmıştı ve oyunculara diledikleri yolu izleme imkanı sunmuştu. 20 yaşındaki Ultima Online, zaman içinde geliştirilmeye devam edildi. Halen oyunu oynayabilmeniz mümkün:

RuneScape

İlk olarak 2001 yılında yayınlanan, o dönemlerde tarayıcı üzerinde oynanabilen bir MMORPG olan RuneScape, 3 boyutlu MMORPG çağının öncülerindendi. Takip eden yıllarda RuneScape'in oyun motoru yenilendi, görünümü iyileştirildi ve birçok ek içerikle beslenmeye devam edildi. RuneScape'in tarayıcı versiyonunun güncel tarayıcılar üzerinde çalışmamaya başlaması üzerine oyun tarayıcıdan bağımsız olarak tek başına çalıştırılabilen bir oyun haline getirildi. RuneScape halen güncelleniyor.

Ücretsiz oynanabilen bir MMORPG olan RuneScape, dünyanın en geniş çaplı MMORPG oyunu olarak da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Birçok oyuncunun aklına MMORPG denilince World of Warcraft gelse de Warcraft öncesinde RuneScape vardı.

Diablo 2

Diablo 2 aslında tek kişilik bir RPG oyunu gibi görünse de altında saklı bir hazine barındırıyordu. Diablo 2'nin online modu, tek kişilik senaryo modunda yer almayan öğelere de yer vermekteydi. Online moda özel runewordler, diğer oyuncularla ticaret yapabilme imkanı ve PvP duelloları aklımızdan çıkmıyor. Hangimiz çılgınlar gibi kulak koleksiyonu yapmadık ki?

Diablo 2'nin eğlenceli oyun yapısı online altyapı ile bireşince ortaya gerçekten tatmin edici bir MMO deneyimi çıkmıştı. Maalesef ki Diablo 3'te aynı deneyimi yaşayamadık.

World of Warcraft

Blizzard, birçok başarılı oyun geliştirmiş olsa da belki de en başarılı girşimi World of Warcraft olmuştu. 2004 yılında oyuncularla buluşan World of Warcraft, inaılmaz bir oyun dünyası sunuyordu. Oyunun her yerine serbestçe yolculuk edebiliyor, dilersek PVE'de uzmanlaşabiliyor ve bölüm sonu canavarlarıyla karşılaşma heyecanını yaşayabiliyor, dilersek PvP savaşlarında rütbe peşinde koşabiliyorduk.

World of Warcraft, çıktığı günden itibaren aylık üyelik ücreti ödemenizi gerektiren bir oyun. Buna rağmen 13 yaşındaki MMORPG halen en yüksek oyuncu sayısına sahip MMORPG'lerden biri. World of Warcraft'ın oyuncu sayısı dönem dönem düşse de her yeni genişleme paketi oyuncu sayısını geri kazanmasına yardımcı oluyor. Zaman içinde görsel olarak yenilenen WoW, oynadığım MMORPG'ler arasında en iyi PvP sistemine sahip oyun.

Geçtiğimiz senelerde WoW Token adlı bir para birimini hizmete açan Blizzard, bu para birimi sayesinde oyun içinde kazandığınız altını Blizzard hesabınızda kullanabileceğiniz gerçek paraya veya 30 günlük oyun süresine dönüştürmenize imkan tanıdı. Yani World of Warcraft oynadıkça kazanacağınız altını WoW Token'a dönüştürebiliyor ve oyunun üyelik ücretini ödemekten kurtuluyorsunuz. Bu yöntemle World of Warcraft'ı nasıl bedava oynayabileceğiniz bu yazımızda anlatmıştık:

Guild Wars 2

Yeni nesil bir MMORPG olan Guild Wars 2 güzel grafikler arıyorsanız beklentilerinizi karşılayacaktır. Aylık üyelik ücreti ödemenizi gerektirmeyen bir oyun olan Guild Wars 2'yi oynamak için oyunu satın almanız yeterli.

Guild Wars 2'nin diğer MMORPG'lerden farkı ise Dragon Age ve Witcher oyunları gibi tek kişilik RPG oyunlarından görmeye alışık olduğumuz rol yapma yapısına sahip olması. Oyundaki görevlerde farklı tercihler yapabiliyorsunuz ve bu tercihleriniz oyunun nasıl ilerleyeceğini belirliyor.

The Elder Scrolls Online

Tek kişilik The Elder Scrolls oyunlarının ve özellikler Skyrim'in başarısının ardından Bethesda seriyi online yapıyla buluşturma kararı almıştı. The Elder Scrolls Online, serinin derin külliyatını arkasına alarak çıkış yaptı.

İlk başta aylık üyelik ücreti ödenerek oynanabilen The Elder Scrolls Online, daha sonradan ücretsiz oynanır hale geldi ve oyun için indirilebilir içerikler yayınlandı. Son olarak Morrowind genişleme paketi çıkan The Elder Scrolls Online, göz alıcı grafiklere sahip. The Elder Scrolls Online'ın World of Warcraft gibi geniş bir dünyaya sahip olduğunu söyleyemeyiz, bölgeler arası geçişlerde karşınıza yükleme ekranları çıkması da canınızı sıkabiliyor. Fakat serinin hikayesel altyapısı ilginizi çekiyor, Tamriel'in farklı yerlerini de keşfetmek istiyorsanız The Elder Scrolls Online güzel bir seçenek olacaktır.

Star Wars: The Old Republic

Beyaz perdenin kült eserlerinden olan Star Wars'ın MMORPG oyununun geliştirilmesi kaçınılmazdı. Devasa bir evren, farklı ırklar, derin bir külliyat ve bol aksiyon Star Wars: The Old Republic adlı oyunun geliştirilmesine vesile oldu ve ortaya güzel bir sonuç çıktı.

Star Wars: The Old Republic'te oyuncular dilerlerse bir İmparatorlık ajanı, dilerlerse bir Jedi şovalyesi, dilerlerse bir Sith lordu olabilmekteler. Star Wars filmlerinde gördüğünüz mekanları ziyaret edebilir, ışın kılıcı savaşları yapabilirsiniz.

Star Wars: The Old Republic'i ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz:

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn aslında bir hayli kötü bir şekilde çıkış yapmıştı. Oyunun yayıncısı Square Enix, oyunculardan gelen eleştirilere kulak asmış, oyunu geliştiren ekibi görevden alarak yeni geliştiricileri göreve getirmiş ve adeta oyunu baştan yaratmıştı. Bu sayede Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, uçurumun kenarından döndü ve yüksek kaliteli bir MMORPG'ye dönüştü.

Eorzea adlı fantastik dünyaya konuk olduğumuz Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, oyuncuları belli kahraman sınıflarını seçmeye zorlamıyor. Oyuncular belli bir seviyeye ulaştıktan sonra sadece silah değiştirerek diğer sınıfların yeteneklerine erişebiliyorlar. Böylece farklı oyun stilleri için yeni karakter açıp ona zaman harcama derdinden kurtuluyorsunuz.

Wildstar

Başta ücretli bir MMORPG olarak çıkış yapan Wildstar daha sonradan ücretsiz oynanabilir hale getirildi. Wildstar'da Nexus adlı uzak bir gezegene gidiyor, bu gezegendeki uzaylılar, robotlar ve vahşi yerli halklarla savaşıyor, kendi evimizi inşa ederek Nexus'a yerleşmeye çalışıyoruz.

Wildstar'ın farkı reflekslerinizi kullanmanızı gerektiren savaş sistemi. Oyunda hızlı çarpışmalar yapıyor, bu çarpışmalarda bir yandan saldırırken diğer yandan düşman saldırılarından kaçmaya çalışıyorsunuz. Bol zindan ve raid seçeneği, farklı PvP savaş alanları, detaylı ev inşa etme sistemi Wildstar'ı oynamanız için geçerli olabilecek diğer sebepler.

Star Trek Online

Star Trek ya da ülkemizde bilinen adıyla Uzay Yolu dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Star Trek dizisinin MMORPG oyunu da oldukça mantıklı bir fikirdi. Karşımızda geniş bir evren, derin bir hikaye, farklı ırklar, ilginç teknolojiler duruyordu. İşte bu malzemeyi kullanan Star Trek Online ortaya güzel bir sonuç çıkarmıştı.

Star Trek Online, hem bize Star Trek dünyasındaki egzotik gezegenleri keşfetme imkanı veriyor, hem de kendi uzay gemimizi kontrol etmemize izin veriyor. Oyuncular dilerlerse "ışınla beni Scotty!" diyerek yabancı gezegenlere ışınlanarak 3. şahıs kamera açısından bilinmeyen tehlikelerle savaşabiliyor, dilerlerse bir uzay simülasyonunda olduğu gibi uzay gemilerini kontrol edebiliyor.

Star Trek Online'ın güzel yönü ücretsiz oyananabilmesi:

Lord of the Rings Online

Lord of the Rings Online, Orta Dünya'da geçen Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit gibi eserleri seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir MMORPG,

Lord of the Rings Online'da Orta Dünya ırklarından birini seçebiliyor ve Orta Dünya'yı keşfederek filmlerdeki ünlü kahramanlarla karşılabiliyorsunuz ve onlarla görevler yapabiliyorsunuz. Halen yeni içerikler yayınlanan Lord of the Rings Online, eski teknolojiyi kullanmasına bağlı olarak görsel olarak günümüzün biraz gerisinde kalmakta. Buna rağmen eski bir bilgisayarınız varsa Lord of the Rings Online sizi üzmeyecektir, düşük sistem gereksinimleri sayesinde rahatça çalışacaktır.

Lord of the Rings Online ücretsiz olarak oynanabilmekte:

Black Desert Online

Listemizdeki en güncel oyun olan Black Desert Online kısa bir süre önce ülkemizde de erişime açıldı.

Özenle hazırlanmış bir içeriğe yer veren Black Desert Online hem teknolojik olarak hem de oynanış olarak ortalamanın üzerinde bir kalite sergiliyor. Oyunun daha girişinde kahramanınızı yaratırken saatler harcayabilirsiniz, birçok özelleştirme seçeneği beğeninize sunulmakta. İsterseniz de hazır kalıplardan birini seçip hızlıca oyuna başlayabilirsiniz.

Black Desert Online'ın grafikleri oldukça güzel. Savaş sistemi ise akıcı bir yapıda, savaşlarda gereksiz beklemeler ve tökezleyen bir yapı yok. Oyunun savaş sistemine alıştıktan sonra etkileyici kombolar yapabilmektesiniz. Bu sistem yeteneğinizi de ön plana çıkarıyor.

Knight Online

Knight Online ne güzel grafiklere, ne de eğlenceli bir oynanışa sahip. Aslına bakarsanız Knight Online berbat bir MMORPG; fakat Knight Online etrafta çok ücretsiz MMORPG oyununun olmadığı bir dönemde çıkış yapmış, bu sayede çok sayıda oyuncuya ulaşmıştı. Birçoğumuz Knight Online ile MMORPG oyunlarına giriş yapmıştık.

Knight Online'da 4956834023 oyuncunun arasında görev yapmaya çalışır, pazarda tezgah açarak bütün gün bilgisayarı açık bırakıp sergilediğimiz eşyaların satılmasını beklerdik. Geçtiğimiz sene Steam üzerinde de yayınlanan oyun halen ciddi bir oyuncu kitlesi tarafından oynanıyor.

Knight Online'ı MMORPG oyunların ABC'si olarak tanımlayabiliriz. MMORPG'ler ile ilgili öğrenmeniz gereken ne kadar zorluk varsa Knight Online'da karşılaşacaksınız. Lag, beklenmedik disconnectler, uluslararası bir sunucuda Türkçe'nin ana dile dönüştüğü sohbet kanalları, üçkağıtçılık, botlar hepsi bu oyunda var.