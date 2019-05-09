En basit ve ilginç bir şekilde düzenli ve sağlıklı uyku alışkanlıkları oluşturun! Uyku düzeninizi inşa etmenin yanı sıra aynı uyku hedeflerine birlikte ulaşarak artık aileniz ve arkadaşlarınızla inşa edebilirsiniz.

Sık sık telefonunuzda gezinirken geç saatlere kadar uyumuyor musunuz? Telefonunuzu yatmadan önce kapatmakta zorlanıyorsanız veya uykusuzluk çekiyorsanız ve sağlıklı, düzenli bir uyku takvimi almak istiyorsanız. SleepTown en iyi çözümdür. SleepTown'da kendine zorunlu yatma vakti ve uyanma hedefini belirle. Kendinize belirlediğiniz uyandırma hedefinizden önce uyanın, fikrinizi gidermek için telefonunuzu sallayın ve hangi binaya sahip olduğunuzu görün.

Her sabah bina sizi uyandırmaya motive edecek bir sürprize sahiptir. Bu şekilde telefon bağımlılığınızı yenin ve daha fazla uyuyun.

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