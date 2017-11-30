Sniper Strike: Special Ops, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz, hem tek hem de çok oyunculu mod sunan keskin nişancı oyunu. En iyi keskin nişancı oyuncularının bir araya geldiği arenalarda mücadele etmekten karşılıklı düellolara girmeye, düşman üssüne sızarak rehineleri kurtarmaktan klan arkadaşlarınızla güçlerinizi birleştirip zorlu görevlerin üstesinden gelmeye birçok aksiyona giriyorsunuz.

Mobilde ücretsiz oynanabilir en kaliteli grafiklere ve oynanışa sahip birinci şahıs nişancı oyunu diyebilirim. Grafikleri mükemmel; özellikle yağmurlu ve karlı havada çatışmaya girmek heyecan verici. Diğer sniper oyunlarından farklı olarak hem single hem de multiplayer modda sürükleyici oynanış sunan yapımda farklı birçok silah bulunuyor. Silahların parçalarını yenileyebiliyorsunuz. Seviye atladıkça daha iyi silahlar beraberinde daha zorlu görevleri getiriyor.

Sniper Strike: Special Ops Özellikleri: