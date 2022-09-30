Efsane şarjör değiştirme sesleri, haritaları ve buglarıyla popüler olan Counter-Strike’ı artık dünya üzerinde oynamayan kaldı denilebilir. Hatta birçok kişinin çocukluğunun oyunu Counter-Strike’dır. Tüm Counter-Strike oyunlarının arasından bazıları adını bir zamanların vazgeçilmez oyunları arasına yazdırdı. Peki, internet kafelerin olmazsa olmazı olan Counter-Strike geçmişten günümüze nasıl bir yol izledi? Gelin birlikte bakalım.

Geçmişten Günümüze Counter Strike Oyunları

Counter-Strike (2000)

Counter-Strike 1.3

Counter-Strike 1.5

Counter-Strike 1.6

Counter-Strike 1.8

Counter-Strike: Condition Zero

Counter-Strike: Source

Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike (2000)

İlk önce Half Life olarak başlayan ve daha sonra Counter olarak evrimleşen oyun, bilinene göre Half Life’n bir moduydu. anti teröristlerin ve terörlerin 5 vs 5 kapışmasını anlatmaktadır. Teröristler C4 bomba kuruyor, anti teröristler ise engellemeye çalışıyordu. Oyunda birden fazla silah vardı. Bu silahlar: Nişancı, otomatik, yarı otomatik, makineli ve tabanca olarak sınıflandırılıyordu. Birden fazla haritası bulunan oyunda en çok Dust-2 oynanıyordu.

Counter-Strike 1.3

Counter-Strike serisi yeni versiyonlarıyla karşımıza gelmeye başladı. Bu oyunun çok tuttuğunun bir göstergesiydi. Fakat en çok sevilen oyunu değildi.

Counter-Strike 1.5

Seri aynı şekilde devam ediyor ve insanlar arasında popülerleşmeye başlıyordu. Öyle ki internet kafelerde 1.5 serisi çok tutanlar arasındaydı.

Counter-Strike 1.6

Ve yiğidin harman olduğu oyun olarakta adlandırılan CS 1.6, en çok tutan Counter oyunu olmuştu. Öyle ki eski olmasına rağmen günümüzde halen oynanan oyunlar arasında yerini alıyor.

Counter-Strike 1.8

Seri devam ediyordu ama oyunlarda pek bir değişiklik görünmüyordu. Sadece yeni haritalar ekleniyor veya karakter ve rehinelerin şekli biraz değişiyordu.

Counter-Strike: Condition Zero

Diğer oyunlara kıyasla bu oyunda botlar o zamana göre daha iyi hareket edebilir ve az hata yapıyordu.

Counter-Strike: Source

Günümüzün CS:GO’sunun atası olan oyun buydu. Öyle ki CS:GO, Source 2 olarakta geçmekteydi. Bu oyunda grafikler oldukça geliştirilmiş ve yeni haritalar eklenmişti.

Counter-Strike: Global Offensive

Steam en çok satan oyunlar arasında globalde 3. sırada yer alan Counter-Strike:Global Offensive, 1.6 serisi ile birlikte en çok oynanan Counter oyunları arasında yer almaktadır.

Bu haritada Dust-2’den farklı olarak, Inferno, Mirage, Nuke, Cache ve Office haritaları da sıklıkla oynanmaktadır. Çevrim içi en çok oynanan oyunlardan biri olan CS:GO, bir ara hile kullananlar yüzünden pek sevilmiyordu.

Bu içeriğimizde efsane oyun Counter-Strike serisini geçmişten bugüne anlattık. Sizin en sevdiğiniz Counter-Strike oyunu hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca efsane oyun GTA oyununun geçmişten günümüze nasıl geldiğini merak ediyorsanız. Yazımıza göz atabilirsiniz.