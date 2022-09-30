Geçmişten Günümüze Counter-Strike Oyunları
Zamanın en iyi oyunlarından olan Counter Strike geçmişten günümüze nasıl geldi? Tüm Counter oyunları neler?
Efsane şarjör değiştirme sesleri, haritaları ve buglarıyla popüler olan Counter-Strike’ı artık dünya üzerinde oynamayan kaldı denilebilir. Hatta birçok kişinin çocukluğunun oyunu Counter-Strike’dır. Tüm Counter-Strike oyunlarının arasından bazıları adını bir zamanların vazgeçilmez oyunları arasına yazdırdı. Peki, internet kafelerin olmazsa olmazı olan Counter-Strike geçmişten günümüze nasıl bir yol izledi? Gelin birlikte bakalım.
Geçmişten Günümüze Counter Strike Oyunları
- Counter-Strike (2000)
- Counter-Strike 1.3
- Counter-Strike 1.5
- Counter-Strike 1.6
- Counter-Strike 1.8
- Counter-Strike: Condition Zero
- Counter-Strike: Source
- Counter-Strike: Global Offensive
Counter-Strike (2000)
İlk önce Half Life olarak başlayan ve daha sonra Counter olarak evrimleşen oyun, bilinene göre Half Life’n bir moduydu. anti teröristlerin ve terörlerin 5 vs 5 kapışmasını anlatmaktadır. Teröristler C4 bomba kuruyor, anti teröristler ise engellemeye çalışıyordu. Oyunda birden fazla silah vardı. Bu silahlar: Nişancı, otomatik, yarı otomatik, makineli ve tabanca olarak sınıflandırılıyordu. Birden fazla haritası bulunan oyunda en çok Dust-2 oynanıyordu.
Counter-Strike 1.3
Counter-Strike serisi yeni versiyonlarıyla karşımıza gelmeye başladı. Bu oyunun çok tuttuğunun bir göstergesiydi. Fakat en çok sevilen oyunu değildi.
Counter-Strike 1.5
Seri aynı şekilde devam ediyor ve insanlar arasında popülerleşmeye başlıyordu. Öyle ki internet kafelerde 1.5 serisi çok tutanlar arasındaydı.
Geçmişten Günümüze Call of Duty Serisi Oyunları
Oyun dünyasının en köklü ve ikonik serilerinden birisi olan Call of Duty serisi, pek çok oyuncunun hatıralarında iz bırakmış bir oyundur.
Counter-Strike 1.6
Ve yiğidin harman olduğu oyun olarakta adlandırılan CS 1.6, en çok tutan Counter oyunu olmuştu. Öyle ki eski olmasına rağmen günümüzde halen oynanan oyunlar arasında yerini alıyor.
Counter-Strike 1.8
Seri devam ediyordu ama oyunlarda pek bir değişiklik görünmüyordu. Sadece yeni haritalar ekleniyor veya karakter ve rehinelerin şekli biraz değişiyordu.
Counter-Strike: Condition Zero
Diğer oyunlara kıyasla bu oyunda botlar o zamana göre daha iyi hareket edebilir ve az hata yapıyordu.
Counter-Strike: Source
Günümüzün CS:GO’sunun atası olan oyun buydu. Öyle ki CS:GO, Source 2 olarakta geçmekteydi. Bu oyunda grafikler oldukça geliştirilmiş ve yeni haritalar eklenmişti.
Counter-Strike: Global Offensive
Steam en çok satan oyunlar arasında globalde 3. sırada yer alan Counter-Strike:Global Offensive, 1.6 serisi ile birlikte en çok oynanan Counter oyunları arasında yer almaktadır.
Bu haritada Dust-2’den farklı olarak, Inferno, Mirage, Nuke, Cache ve Office haritaları da sıklıkla oynanmaktadır. Çevrim içi en çok oynanan oyunlardan biri olan CS:GO, bir ara hile kullananlar yüzünden pek sevilmiyordu.
Geçmişten Günümüze Tomb Raider'ın Evrimi
Efsane karakterimiz Lara Croft’un maceralarını anlatan ve birbirinden ilginç aksiyonlar içeren efsane Tomb Raider oyunu, her piyasaya çıktığında oldukça talep görmektedir.
Bu içeriğimizde efsane oyun Counter-Strike serisini geçmişten bugüne anlattık. Sizin en sevdiğiniz Counter-Strike oyunu hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca efsane oyun GTA oyununun geçmişten günümüze nasıl geldiğini merak ediyorsanız. Yazımıza göz atabilirsiniz.
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