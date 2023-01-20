Sniper Elite V2 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

En iyi Sniper oyunlarından biri olan, bu tarzdaki oyunlara yeni bir soluk getiren Sniper Elite V2 son derece önemli bir yapımdır. Öyle ki ilk oyun pek sükse yapamamıştı. İkinci oyun ile birlikte yükselişe geçen bu marka toplamda 5 ana oyunluk bir seri haline geldi.

2. Dünya Savaşı’nın son dönemlerini konu alan bu oyun amaçsızca birilerini öldürdüğümüz standart oyunlardan çok daha farklı bir yapım. Bir hikaye etrafında şekillenen bu oyunda 2. Dünya Savaşı atmosferine girebileceğimiz bir hikaye de mevcut. Hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Sniper Elite V2 Türkçe yama kurmak isteyebilirsiniz. Böylece dil bariyerine takılmadan rahatlıkla oyunu anlayabilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları takip ederek siz de Sniper Elite V2’yi Türkçe altyazı ile oynayabilirsiniz.

Sniper Elite V2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

İlk olarak Sniper Elite V2 Türkçe yama kurulum dosyasını indirin.

İndirdiğiniz Sniper Elite V2 Turkce Yama.exe isimli uygulamaya çift tıklayın.

isimli uygulamaya çift tıklayın. Açılan penceredeki “ Gözat ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Oyunun kurulu olduğu dizini seçin.

“ Kur ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. İşlem tamam. Sniper Elite V2 Türkçe yama kurulumu başarıyla tamamlandı.

Sniper Elite V2 Hakkında

Rebellion isimli bir oyun stüdyosu tarafından geliştirilen ve yayınlanan Sniper Elite V2, 2012 yılında piyasaya sürüldü. Bir keskin nişancıya hayat verdiğimiz bu oyun aksiyon ve gizlilik mekanikleri ile öne çıkan bir yapımdı.

Daha sonrasında meşhur olan X RAY sistemi Sniper Elite V2 ile popülerlik kazandı. En iyi vuruşlarımızı ağır çekimde gördüğümüz bu mekanik sayesinde havada ilerleyen mermiyi yakın çekimde görebiliyoruz. Mermi düşmanın vücudunun içinde yol alırken de X RAY cihazından görüntüleniyormuş gibi görmemize imkan sağlayan bu özellik sonra serinin diğer oyunlarında da çokça kullanıldı. Daha sonra başka oyunlara da ilham olan bu özellik Sniper Elite markası ile özdeşleşti.

Sniper Elite V2 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki Sniper Elite V2’yi Türkçe olarak oynamak isteyen oyuncular için faydalı olmuştur. Siz Sniper Elite oyunlarından hangilerini oynadınız? Sniper Elite V2’nin Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.