Sniper Elite V2 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
Sniper Elite V2’yi Türkçe altyazı ile oynamak istiyorsanız bu yazımıza bir göz atın.
En iyi Sniper oyunlarından biri olan, bu tarzdaki oyunlara yeni bir soluk getiren Sniper Elite V2 son derece önemli bir yapımdır. Öyle ki ilk oyun pek sükse yapamamıştı. İkinci oyun ile birlikte yükselişe geçen bu marka toplamda 5 ana oyunluk bir seri haline geldi.
En İyi Hikayeli Oyunlar - Güncel Liste 2022
Oyun oynarken hikayenin bir parçası olduğunuz karakterlerin hissiyatlarının yaşandığı, gerçeği aratmayan hikayeli oyunlar listemizi aşağıda bulabilirsiniz.
2. Dünya Savaşı’nın son dönemlerini konu alan bu oyun amaçsızca birilerini öldürdüğümüz standart oyunlardan çok daha farklı bir yapım. Bir hikaye etrafında şekillenen bu oyunda 2. Dünya Savaşı atmosferine girebileceğimiz bir hikaye de mevcut. Hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Sniper Elite V2 Türkçe yama kurmak isteyebilirsiniz. Böylece dil bariyerine takılmadan rahatlıkla oyunu anlayabilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları takip ederek siz de Sniper Elite V2’yi Türkçe altyazı ile oynayabilirsiniz.
En İyi Savaş Oyunları
İnsanlık var olduğundan bugüne birçok savaş meydana geldi. Bu savaşlar arkalarında birçok iz bıraktı. Savaşların ardından birçok kitap, film ve oyunda beraberinde geldi.
Sniper Elite V2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?
- İlk olarak Sniper Elite V2 Türkçe yama kurulum dosyasını indirin.
- İndirdiğiniz Sniper Elite V2 Turkce Yama.exe isimli uygulamaya çift tıklayın.
- Açılan penceredeki “Gözat” seçeneğine tıklayın.
- Oyunun kurulu olduğu dizini seçin.
- “Kur” seçeneğine tıklayın.
- İşlem tamam. Sniper Elite V2 Türkçe yama kurulumu başarıyla tamamlandı.
En İyi Gizlilik Oyunları
Günümüzde artık eskisi kadar gizlilik oyunu üretilmiyor. Pek çok büyük bütçeli oyunda bazı bölümlerde gizlilik sekansı olsa da ana odağı gizlilik olan oyun bulmak biraz zor.
Sniper Elite V2 Hakkında
Rebellion isimli bir oyun stüdyosu tarafından geliştirilen ve yayınlanan Sniper Elite V2, 2012 yılında piyasaya sürüldü. Bir keskin nişancıya hayat verdiğimiz bu oyun aksiyon ve gizlilik mekanikleri ile öne çıkan bir yapımdı.
Daha sonrasında meşhur olan X RAY sistemi Sniper Elite V2 ile popülerlik kazandı. En iyi vuruşlarımızı ağır çekimde gördüğümüz bu mekanik sayesinde havada ilerleyen mermiyi yakın çekimde görebiliyoruz. Mermi düşmanın vücudunun içinde yol alırken de X RAY cihazından görüntüleniyormuş gibi görmemize imkan sağlayan bu özellik sonra serinin diğer oyunlarında da çokça kullanıldı. Daha sonra başka oyunlara da ilham olan bu özellik Sniper Elite markası ile özdeşleşti.
En İyi Savaş Filmleri
İnsanlık varolduğundan bu yana dünya üzerinde yüzlerce, binlerce savaş yapıldı. Savaşlar bir taraf için haklıyken bir taraf için haksız ve insanlık dışı bir suçtu.
Sniper Elite V2 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki Sniper Elite V2’yi Türkçe olarak oynamak isteyen oyuncular için faydalı olmuştur. Siz Sniper Elite oyunlarından hangilerini oynadınız? Sniper Elite V2’nin Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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