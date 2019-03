Snow Drift, araba yanlama, araba kaydırma oyunlarını sevenlere tavsiye edeceğim mobil oyunlardan biri. iOS cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz ufak boyutlu, kolay oynanışlı, online mod içermeyen bir drift yarış oyunu arıyorsanız Snow Drift tam size göre. Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de keyifli, rahat oynanış veriyor.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan drift odaklı araba yarışı oyunu Snow Drift’de karlı pistlerde araba kaydırmak yerine yolların karlı bölgelerini temizlemeye çalışıyorsunuz. Evet, drift yaparak karları temizliyorsunuz. Sadece ekranın sol ve sağ yanına dokunarak arabayı kaydırıyor, yolun ufak bir bölümündeki karların tümünü temizlediğinizde daha zorlu sonraki bölüme geçiyorsunuz. Bölüm geçtikçe yeni araçların kilidi açılıyor, yeni pistlerle tanışıyorsunuz.

Eski tip araba yarış oyunlarını sevenlerin daha da keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bir yapım Snow Drift. İnternetsiz oynama seçeneği sunduğundan, kolay kontrol sistemine sahip olduğundan toplu taşımada, molada, boş zamanda, misafirlikte her an her yerde keyifle oynayacağınız bir yarış oyunu ancak farklı modlar içermediğinden kısa süreli oynanış için ideal; uzun sürede sıkmaya başlıyor.