Sonic at the Olympic Games, kirpi ve arkadaşlarıyla olimpiyat etkinliklerinde mücadele ettiğiniz eğlence dolu bir mobil oyun. Sonic’in ezeli düşmanı Dr. Eggman, Tokyo şehrini ele geçirmiş durumda. Sonic ve arkadaşlarına katılarak şehri ve olimpiyat oyunlarını kurtarmada yardımcı olmalısınız. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunu spor türünü sevenler kesinlikle indirip oynamalı.

Milyonların sevgilisi kirpi Sonic, bu sefer Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarına katılıyor. 100m, 400m engelli, cirit atma, okçuluk, dalış, atış, tırmanma, eskrim, trambolin, masa tenisi, uzun atlama, bmx, badminton, çekiç atma ve daha birçok olimpiyat oyunu etkinliğine katılıyorsunuz. Olimpiyat oyunları etkinliklerinin yanı sıra hızlı olanın kazandığı, altın madalya için mücadeleye zorlayan özel Extra (EX) etkinlikler var. Dünya genelinde oyunculara karşı oynayabildiğiniz gibi, rakip olarak arkadaşlarınızı seçebiliyorsunuz.

Sonic at the Olympic Games iOS Oyunu Özellikleri