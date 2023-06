Dizisi Yapılan En İyi Oyunlar Hangileridir?

Dünya çapında popüler olan video oyunlarından bazıları dizi / film haline getiriliyor. Bu tarz yapımların bir kısmı başarılı olurken bazıları ise fiyasko olarak nitelendiriliyor. Oyun severler de video oyunlarından uyarlanan diziler hakkında zaman zaman fikir ayrılığına düşüyor.

Ancak yine de oyun sektörüne gösterilen yoğun talebi fırsata çevirmek isteyen yapımcılar video oyunlarını ekrana uyarlamaya devam ediyor. Bu yazımızda diziye uyarlanmış bazı oyunları sizin için derledik.

Oyunlardan Uyarlanarak Yapılan Diziler Hangileri?

Fallout

The Last of Us

Twisted Metal

Sonic Prime

Cyberpunk: Edge Runners

The Witcher

1. Fallout - 2024

Fallout video oyunu serisinden uyarlanan dizi Amazon Prime tarafından yayınlanıyor. İnsanlığın nükleer bir soykırım ile yok edildiği bir dünyayı anlatan dizi henüz yayımlanmamış olsa da belli aralıklarla diziye ilişkin görsel ve bilgi sızıntılarına ulaşılıyor.

Ella Purnell, Walton Goggings, Xelia Mendes-Jones, Kyle MacLachlan ve Aaron Moten gibi sanatçıların rol aldığı dizinin yapım süreci biraz uzun sürüyor. Kesin yayınlanacağı tarih ise bu nedenle henüz belli değil.

2. The Last of Us – 15 Ocak 2023

BluTV’de yayınlanan The Last of Us isimli dizi hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam puan alan uyarlamaların başında geliyor. Oyunla büyük bir benzerlik gösterdiği düşünülen dizi sahneleri izleyicinin beklentilerini karşılıyor.

Ünlü aktör Pedro Pascal’ın performansını beğeniliyor. HBO yapımı olan bu diziyi oyun kadar başarılı ve keyifli bulmayan oyun severler de mevcut.

3. Twisted Metal – 27 Temmuz 2023

27 Temmuz 2023’de yayınlanması beklenen Twisted Metal’in popüler bir oyun uyarlaması olması bekleniyor. PlayStation oynundan uyarlanan dizide eğlenceli bir karakteri canlandıran Anthony Mackie ile birlikte Thomas Haden Church, Will Arnett, Stephanie Beatriz gibi oyuncular da rol alıyor.

10 bölüm halinde izleyiciyle buluşması beklenen dizinin esas konusu yabancı bir kişiye mevcut hayatından daha iyi bir hayat yaşama şansı verilmesi ve bundan sonra yaşanan olaylar olarak anlatılıyor.

4. Sonic the Hedgehog / Sonic Prime – 15 Aralık 2022

Sonic Adventure oyunu 1993 yılında bir animasyon dizisi olarak uyarlanıp ABD’de yayımlanmaya başlıyor. Anime türündeki 'Sonic the Hedgehog' isimli bu dizi hem macera hem de komedi ve bilim kurgu kategorilerinde değerlendiriliyor.

Daha sonra Avrupa, Avustralya, Kanada, Tayland, Japonya gibi farklı coğrafyalarda da gösterimi gerçekleştirilen dizi 2022 yılında Netflix’te 'Sonic Prime' adıyla tekrar ele alınıyor.

Sonic ve Dr Eggman’in savaşmasının sonunda gerçekten uzak, parçalanmış, paralel bir evrende geçen Sonic Prime isimli dizinin ilk sezonu 26’şar dakikalık 8 bölümden oluşuyor. Netflix’te şu an 1.sezonun tüm bölümleri ile birlikte 2.sezonun fragmanını da izleyebilirsiniz.

5. Cyberpunk: Edge Runners - 13 Eylül 2022

Yine 2022’de ekrana yansıyan oyun uyarlaması dizilerden biri olarak Cyberpung: Edge Runners karşımıza çıkıyor. KENN, Aoi Yuki ve Hiroki Touchi’nin başrol oynadığı bu dizinin ilk sezonu Netflix’te 27’şer dakikalık toplam 10 bölüm halinde izleyicisiyle buluşuyor. Anime türünde bir aksiyon dizisi olarak yayınlanıyor.

6. The Witcher – 20 Aralık 2019

Oyun dünyasında üçleme olarak bilinen The Witcher serisinin dizisi oyundan ziyade kitaplara bağlı kalarak ilerliyor. Zaman zaman hikayelerde değişiklik yapılsa da genellikle kitaplarda yer alan ana olayları konu ediyor.

The Withcer 3: Vahşi Av oyununu sevenler, dizide üçlemenin bu kısmından bir parça bulmakta zorlanıyor. Bazı oyuncular dizinin oyundan önceki zaman dilimini anlattığı yönünde yorum yapıyor.

Bunun başlıca nedenleri arasında oyundaki karakterlerin dizide daha genç olarak ekrana yansıtılması sayılabilir. Ayrıca bazı karakterlerdeki yara izi ve rütbelerin de dizide henüz kurguya dahil edilmemesi bu düşünceyi destekliyor.

Şu an Netflix’te dizinin yayınlanmış 2 sezonu bulunuyor. 2019 yılında ilk bölümü yayınlanmış olan The Witcher’ın 3. Sezonunun 27 Temmuz 2023’te yayınlanması bekleniyor. Dizinin her bir bölümü 1 saate yakın sürüyor.