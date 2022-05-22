En iyi Jim Carrey filmleri neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için 60 yaşındaki oyuncunun yer aldığı birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz bir filmi hemen izlemeye başlayabilirsiniz.

Oyunculuk kariyerine 1970’li yıllarda çeşitli televizyon dizilerinde küçük rollerle adım atan Carrey, özellikle 1994’te The Mask filmi ile dünya genelinde çok büyük bir popülerlik elde etti. Carrey, Aynı yıl içerisinde Ace Ventura: Pet Detective ve Dumb and Dumber filmleriyle de büyük bir başarının altına imza attı.

Birçok ödüle layık görülen Jim Carrey bu zamana kadar çok sayıda yapımda yer aldı. Peki, Carrey’nin yer aldığı en başarılı yapımlar neler?

En İyi Jim Carrey Filmleri Neler?

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

The Truman Show

The Mask

Dumb and Dumber

Liar Liar

Ace Ventura: Pet Detective

Bruce Almighty

Yes Man

Man on the Moon

Sonic the Hedgehog

Yukarıda başarılı oyuncu Jim Carrey’nin en iyi 10 filmi yer alıyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst ve dahası

Joel Barish isimli bir kişi, eski kız arkadaşının deneysel bir tıbbi prosedür sayesinde kendisi ile ilgili tüm anılarını sildirdiği öğrenir. Barish, bunun üzerine aynı prosedürü uygulamaya karar verir.

2004 yılında vizyona giren Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan) dram, romantik ve bilim kurgu ögelerine sahip. 1 saat 47 dakika uzunluğundaki filmi Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

2. The Truman Show

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney ve dahası

24 saat boyunca yayımlanan The Truman Show isimli televizyon programı, Truman Burbank'in tüm yaşantısını gözler önüne serer. Burbank'in ise bu programdan haberi yoktur.

1998 yılında vizyona giren film 60 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 264 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. 1 saat 43 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

3. The Mask

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert ve dahası

Stanley Ipkiss isimli banka memuru bir maske bulur. Ipkiss, maskeyi taktığında bambaşka bir kişiye dönüşür ve çeşitli yeteneklere sahip olur. 1994 yılında vizyona giren film aksiyon, komedi ve suç ögelerine sahip. 1 saat 41 dakika uzunluğundaki yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

4. Dumb and Dumber

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly ve dahası

Mary, bir çantayı havaalanında bırakır ve Aspen'e yolculuk yapar. Lloyd ve Harry ise çantayı Mary'e ulaştırmaya çalışır. Başarılı komedi filmi 1994 yılında vizyona girdi. 17 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım 247 milyon doları aşkın gelir elde etti.

5. Liar Liar

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper ve dahası

Max, doğum gününde babasının bir gün boyunca yalan söylememesi için bir dilek tutar. Max'in dileği gerçek olunca babası 24 saat boyunca yalan söyleyemez. 1997 yılında vizyona giren yapım 330 milyon dolardan fazla gelir elde etti. 1 saat 26 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

6. Ace Ventura: Pet Detective

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Jim Carrey, Courteney Cox, Sean Young ve dahası

Bir futbol takımınnı maskotu olan yunus kaçırılır. Bir hayvan dedektifi olan Ace Ventura, yunusu bulabilmek için kollarını sıvar. 1994 yılında vizyona giren başarılı komedi filmi 15 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 107 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

7. Bruce Almighty

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: PG-13

Oyuncular: Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman ve dahası

Gün içerisinde sürekli olarak şanssızlık yaşayan Bruce Nolan, yaşadığı her şanssızlıkta tanrıyı suçlar. Nolan, bir gün tanrı ile kaşılaşır ve tanrısal güçlere sahip olur. 80 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 476 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.

8. Yes Man

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper ve dahası

Olgukça enteresan bir şekilde her "hayır" yanıtını verdiğinde kötü bir olay ile karşı karşıya kalan Carl, bu nedenle her şeye "evet" şeklinde cevap vermeye başlar. Yönetmenliğini Peyton Reed'in üstlendiği yapım 70 milyon dolar bütçe ile çekildi. 2008 yılında vizyona giren film 220 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

9. Man on the Moon

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Jim Carrey, Danny DeVito, Gerry Becker ve dahası

1999 yılında vizyona giren Man on the Moon (Ay'daki Adam), Andy Kaufman isimli ünlü komedyenin hikâyesini anlatıyor. Yönetmenliğini Milos Forman'in üstlendiği yapım biyografi, komedi ve dram ögelerine sahip.

10. Sonic the Hedgehog

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 6+

Oyuncular: Ben Schwartz (seslendirme), James Marsden, Jim Carrey ve dahası

2020 yılnda vizyona giren Sonic the Hedhehog (Kirpi Sonic) isimli yapımda kasaba şerifi Tom ve arkadaşı Sonic, çılgın bilim insanı Dr. Robotnik'i durdurmaya çalışıyor. Yönetmenliğini Jeff Fowler'in üstlendiği filmde Dr. Robotnik'i Jim Carrey canlandırıyor.

Aksiyon, macera ve komedi ögelerine sahip olan yapım 319 milyon doları aşkın hasılat elde ederek büyük bir başarının altına imza attı. Eğer bu filmi beğenirseniz 2022 yapımı Sonic the Hedgehog 2'ye de göz atabilirsiniz.

Bu yazıda Jim Carrey'nin yer aldığı en başarılı 10 filmi sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.