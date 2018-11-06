Spiral Rush: a Snake Game, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Sürekli dönmekte olan bir topu kontrol etmeye çalıştığınız oyunda topu deliğe sokmak için mücadele ediyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda yılan oyunu oynamayı seven herkesin büyük bir zevk alacağını da söyleyebilirim. Zorlu seviyeleri geçmek için mücadele etmeniz gereken oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Sadece sola doğru dönen bir topu kontrol ettiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Basit oynanışıyla da dikkat çeken oyunda topu deliğe sokmanız gerekiyor. Sadece sola doğru dönerek ilerleyen topu kontrol etmek için mücadele ediyorsunuz. Spiral Rush: a Snake Game, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Bu tarz oyunları seviyorsanız Spiral Rush: a Snake Game telefonlarınızda yer alması gereken bir oyunlardan bir tanesi.

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