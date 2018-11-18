Spoorky, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda sınırsız bir maceraya dahil oluyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda altınları ve ödülleri toplayarak ilerliyorsunuz. Haftalık turnuvalara katılarak özel ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yer alıyor. Ayrıca oyunda yer alan seviye editörü sayesinde kendi eşsiz bölümlerinizi de tasarlayabiliyorsunuz. Bir takım özel güçler kullanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda hepsi birbririnden zorlu onlarca bölüm yer alıyor. Ayrıca oyunda retro tarz piksel grafikler yer alıyor. Eğlenceli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkatimizi çeken Spoorky, sizleri bekilyor.

Spoorky oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.