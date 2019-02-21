Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Stick Cricket Premier League ile eğlenceli maçlar bizleri bekliyor olacak.

Birbirinden farklı takımların yer aldığı oyunda tüm dünyayı dolaşacak ve en iyi oyuncuları takımımıza transfer etmeye çalışacağız. Şampiyona ve liglere katılacağımız oyunda oldukça renkli bir içerik kalitesi bizleri bekliyor olacak.

Beyzbol takımımızı yaratacağımız oyunda dilediğimiz sporcu ile de sözleşme imzalayacak ve onu takımımıza dahil edebileceğiz. Dünyanın dört bir yanına yolculuklar yapacağımız mobil spor oyununda aksiyondan uzak ve keyifli bir oynanış yer alacak. Üç farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan yapım, 10 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.