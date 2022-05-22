League of Legends (LoL) Hesap Açma Nasıl Yapılır?

League of Legends (LoL), hesap açma işleminin çok basit bir şekilde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyor. Bu yazıda MOBA türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi olan LoL’e kayıt olma adımlarını açıklayacağız.

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan League of Legends, 2009 yılının ekim ayında çıkışını gerçekleştirdi. Kısa sürede tüm dünyada çok büyük bir popülerlik elde eden LoL, oyuncuların gerçek zamanlı olarak rekabet edebilmesine olanak tanıyor.

Beşer kişilik iki takımın yer aldığı MOBA oyununda çok fazla sayıda şampiyon yer alıyor. Uzun saatler boyunca keyifli zaman geçirmenize imkân tanıyan oyunu oynayabilmeniz için ilk olarak kayıt olmanız gerekiyor. Peki, LoL hesap oluşturma işlemi nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtını merak eden oyuncular için rehber hazırladık.

LoL Hesap Açma Adımları Neler?

League of Legends sitesini ziyaret edin.

"Hemen Oyna" butonuna basın.

E-posta adresinizi yazın.

"Başla" butonuna basın.

Doğum tarihinizi girin.

"İleri" butonuna tıklayın.

Kullanıcı adı ve şifre belirleyin.

Sözleşme seçeneğini işaretleyin.

"İleri" butonuna basın.

Riot Games’ten gelen e-postadan hesabınızı onaylayın.

LoL için hesap oluşturma işlemini yapabilmeniz için bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor. Bu adımları sorunsuz bir şekilde tamamlamanız halinde hesabınız oluşturulacaktır. Hesabınızı oluşturduktan sonra oyunu indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan League of Legends’ta kayıt olma işlemini gerçekleştirebilmeniz için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden oyunun resmî internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor.

Popüler MOBA oyunun sitesine girdikten sonra sağ üst köşede yer alan "Hemen Oyna" butonuna ya da ekranın orta kısmında konumlanan "Ücretsiz Oyna" butonuna basın. İki buton da kayıt olma sayfasına yönlendirecektir.

Söz konusu butonlardan bir tanesine tıklamanız halinde hesap oluşturma sürecinin ilk aşaması ile karşı karşıya kalacaksınız. Sayfanın orta kısmında bulunan alana e-posta adresinizi yazın. E-posta adresinizi yazdıktan sonra "Başla" butonuna basın. Böylelikle kayıt olma sürecinin ikinci aşamasına geçeceksiniz.

İkinci aşamada doğum tarihinizi girmeniz gerekiyor. Doğum tarihinizi girdikten sonra bir sonraki aşamaya geçmek için "İleri" butonuna basmanız gerekiyor. Üçüncü aşamada hesabınızın kullanıcı adını ve şifresini belirlemelisiniz.

İlk olarak kullanıcı adını belirleyin. Kullanıcı adınızı yazdıktan sonra hesabınızın şifresini belirlemeniz gerekiyor. Şifre belirlerken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunuyor. Hesap güvenliği açısından belirleyeceğiniz parola çok güçlü olmalıdır. Ayrıca daha önce kullanmadığınız bir şifre seçmelisiniz.

Söz konusu iki hususa dikkat ederek şifre belirleyin. Kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra "Riot Games Genel Hizmet Şartları'nı kabul ediyorum ve Gizlilik Politikası'nı okudum ve anladım" şeklindeki seçeneği işaretlemeniz gerekiyor. "Hizmet Şartları" ve "Gizlilik Politikası" yazılarına tıklayarak sözleşme hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Kullanıcı adı ve şifrenin ardından sözleşmeyi işaretledikten hemen sonra "İleri" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Riot Games’ten bir e-posta gelecektir. Gelen e-postayı açın ve hesap doğrulama işlemini yapın.

League of Legends (LoL) İndir İşlemi Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

"İndir" butonuna basın.

"Ücretsiz Oyna" butonuna tıklayın.

"İndirmek İçin Buraya Tıkla" butonuna basın.

"Windows İçin İndir" butonuna tıklayın.

İndirme işlemi başlayacaktır.

Gün içerisinde en fazla zaman geçirilen video oyunlarından bir tanesi olan League of Legends’a kayıt olduysanız, oyunun nasıl indirileceğini merak ediyor olabilirsiniz. MOBA türündeki başarılı video oyununu çok pratik bir şekilde indirebilirsiniz.

Oyunu indirebilmek için yukarıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu işlemin ardından bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden "İndir" butonuna basın. Daha sonra "Ücretsiz Oyna" butonuna tıklayın.

Bir sonraki aşamada "İndirmek İçin Buraya Tıkla" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Eğer Windows işletim sistemli bilgisayarınız varsa "Windows İçin İndir" butonuna, Mac kullanıyorsanız sayfanın alt kısmında konumlanan "Mac Yükleyicisi İndir" butonuna basın.

Söz konusu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde indirme işlemi başlayacaktır. Peki, League of Legends (LoL) yükleme işlemi nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

League of Legends (LoL) Yükleme Adımları Neler?

Kurulum dosyasının üzerine çift tıklayın.

"Kur" butonuna basın.

Oyunu farklı dizine kurmak istiyorsanız "Gelişmiş Seçenekler" seçeneğini seçin.

Kurulum işlemi başlayacaktır.

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın.

Sağ ok simgesine basın.

League of Legends isimli popüler MOBA oyununu indirdikten sonra kurulum aşamasına geçmeniz gerekiyor. Bunun için ilk olarak indirdiğiniz kurulum dosyasının üzerine çift tıklayın veya dosyanın üzerine sağ tıklayıp "Aç" seçeneğini seçin.

İki yöntemden bir tanesini uygulayarak dosyayı görüntüleyin. Dosyayı açtıktan sonra bir pencere açılacak. Başarılı yapımı C sürücüsüne yüklemek istiyorsanız "Kur" butonuna basın. Eğer oyunu farklı bir dizine kurmak istiyorsanız "Gelişmiş Seçenekler" seçeneğini seçin.

"Gelişmiş Seçenekler" seçeneğine tıkladıktan sonra "C:\Riot Games" kutucuğunun üzerine basın. Bu işlemin ardından "Klasöre Gözat" penceresi açılacak. Açılan pencere üzerinden oyunu kurmak istediğiniz dizini belirleyin. Bu işlemi uyguladıktan sonra "Kur" butonuna tıklayın.

"Kur" butonuna tıkladıktan sonra kurulum işlemi başlayacaktır. Kurulum tamamladıktan sonra bir pencere açılacaktır. Eğer pencere açılmazsa masaüstünden ya da oyunun kurulduğu klasördeki League of Legends simgesi üzerinden istemciyi açabilirsiniz.

LoL istemcisini açtıktan sonra hesap oluştururken belirlediğiniz kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Üyelik bilgilerini gerekli alanlara girdikten sonra sağ ok simgesinin üzerine basın. Bu işlemin ardından hesabınıza giriş yapacaksınız.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra güncelleme gerçekleşebilir. İstemcinin sol üst köşesinde güncelleme yüzdesini görebilirsiniz. Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra aynı yerde "Oyna" butonu çıkacak. Bu butona tıklayarak oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda League of Legends (LoL) hesap oluşturma, indirme ve yükleme işlemlerinin nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.