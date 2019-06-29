IsCool Entertainment tarafından geliştirilen Strike Hit ücretsiz bir blok kırma oyunu olarak hem Android hem de İOS platformunda karşımıza çıktı.

Mobil arcade oyunları arasında yer alan yapımda oyuncular birbirinden farklı seviyede karşılarına çıkan blokları kıracak ve diğer bölümlere erişmeye çalışacaklar. Kolaydan zora doğru ilerleyen oyunda amacımız blokların tamamını yok edebilmek olacak. Oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Strike Hit kitlesini de artırmaya devam ediyor.

Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme skor puanı elde eden yapım, renkli grafiklere ve eğlenceli bir oynanışa sahip. Ülkemiz oyuncuları tarafından da oynanan Strike Hit yeni güncellemeler de almaya devam ediyor.