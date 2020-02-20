Stupid Test!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve şaşırtıcı sorularıyla dikkat çeken bir bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz bir mobil oyun olarak dikkat çeken Stupid Test! oyununda birbirinden farklı sorulara cevaplar arıyorsunuz. 800'den fazla soruya sahip olan oyunda eğlenceli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken akıl oyunlarıyla donatılmış olan sorulara cevaplar vermek. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Stupid Test! sizleri bekliyor.

Oyunda basit bir oynanış yer alıyor ancak sorulardaki akıl oyunlarını çözerek doğru cevaplara ulaşmanız gerekiyor. Beyin yakan bir etkiye sahip olan Stupid Test! oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Stupid Test! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.