Super Rally Table Tennis iOS cihazlarınız üzerinde ücretsiz olarak oynayabileceğiniz tenis oyunlarından bir tanesidir. Özellikle masa tenisi oynamayı seviyorsanız bu yapımı mutlaka denemelisiniz. Hızlı maçlar yapabilmeniz üzere tasarlanmış bir tenis oyununda doyasıya eğlenin!

4 farklı oyun modu ve 30'dan fazla karakteriyle karşımıza çıkan Super Rally Table Tennis, basit ama zevkli bir tenis oyunu olarak dikkat çekiyor. Maçları kazandıkça tecrübeniz artıyor ve bu sayede tenisçinizi geliştirebiliyoruz. Ayrıca tenisçinizin kullandığı ekipmanları ve görünümünü de kilidini açacağınız çeşitli eşyalarla kişiselleştirebiliyorsunuz.

Gerçekçi ve akıcı bir oyun olan Super Rally Table Tennis'in kontrolleri oldukça kolay. Bu sayede oyunu oynarken hiç zorlanmayacak ve oyundan daha çok keyif alacaksınız. Farklı oyun modları, dünya yıldızı tenisçiler ve çok daha fazlası için Super Rally Table Tennis'i denemelisiniz.