Kendi marketinizi işleterek yüzlerce müşteriye hizmet vereceğiniz ve ürün çeşitliliğini artırarak daha fazla kazanç sağlamak için çaba göstereceğiniz Supermarket Game 2, Android ve İOS işletim sistemlerini içeren mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyundur.

Canlı ve renkli grafiklerin yanı sıra keyif verici ses efektlerine sahip olan bu oyunda yapmanız gereken, sayısız ürünün yer aldığı dev bir süpermarketi işleterek müşterileri memnun etmek ve çeşitli görevler üstlenmektir.

Kasanın başına geçerek hesapları inceleyebilir ve alışverişi tamamlayan müşterilerin ödemelerini kabul edebilirsiniz. Kredi kartı ile alışveriş yapan müşterilerden ödeme almak için pos cihazını kullanmayı öğrenmelisiniz.

Marketinizde et ve süt ürünleri, kozmetik, oyuncak, içecek meyve ve sebze, kuruyemiş, pasta malzemeleri ve daha onlarca farklı kategoride ürün bulundurabilir ve müşterilerin aradıkları her şeyi bulmalarını sağlayabilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Supermarket Game 2, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.