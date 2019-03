Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Surface: Alone in the Mist, bir doğum günü partisinde insanların aniden yok olmasındaki gizemi çözebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ürkütücü mekanları ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, esrarengiz olayların peşine düşerek ipuçlarına ulaşmak ve kayıp insanların yerlerini bulmaktır. Oyunun konusu, başrol kahramanı bir kızın doğum günü partisinde bir anda esrarengiz olayların gerçekleşmesi ve tüm insanların ortadan kaybolmasını içerir. Sır dolu bu olayları çözmek için farklı mekanlarda araştırmalar yapmalı ve gizli nesnelere ulaşmalısınız. Bu sayede çeşitli ipuçları yakalayabilir ve kayıp insanların izini sürebilirsiniz.

Oyunda sayısız gizli nesne ve onlarca esrarengiz olay bulunmaktadır. Ayrıca olayları çözmenizde yardımcı olacak yüzlerce ipucu yer almaktadır. Bulmacaları yaparak ipucu toplayabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda hizmet veren Surface: Alone in the Mist, maceraya doyabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.