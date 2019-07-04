T.C. Anayasa Mahkemesi uygulaması ile çeşitli basın duyurusu ve haberleri anında öğrenebilirsiniz.
T.C. Anayasa Mahkemesi uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden mahkeme faaliyetleri hakkında bilgi alabilmenize olanak tanıyor.
Anayasa Mahkemesi’nin resmi uygulaması olarak hizmete sunulan T.C. Anayasa Mahkemesi uygulamasında, mahkeme faaliyetlerini takip edebileceğiniz gibi bu faaliyetler hakkında bilgi de alabiliyorsunuz. Mevzuat, yayınlar, istatistikler ve kütüphane gibi bölümlere de ulaşabileceğiniz T.C. Anayasa Mahkemesi uygulamasında adres ve iletişim bilgilerini inceleyebilmeniz de mümkün.
Bireysel başvuru kanallarını kullanarak hakkınızı arama yoluna gidebileceğiniz T.C. Anayasa Mahkemesi uygulamasında, güncel haberler ve duyurulardan da anında haberdar olabiliyorsunuz. Mahkeme gündemini inceleyebileceğiniz bir takvimin de yer aldığı T.C. Anayasa Mahkemesi uygulaması iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak sunuluyor.