T.C. Anayasa Mahkemesi uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden mahkeme faaliyetleri hakkında bilgi alabilmenize olanak tanıyor.

Anayasa Mahkemesi’nin resmi uygulaması olarak hizmete sunulan T.C. Anayasa Mahkemesi uygulamasında, mahkeme faaliyetlerini takip edebileceğiniz gibi bu faaliyetler hakkında bilgi de alabiliyorsunuz. Mevzuat, yayınlar, istatistikler ve kütüphane gibi bölümlere de ulaşabileceğiniz T.C. Anayasa Mahkemesi uygulamasında adres ve iletişim bilgilerini inceleyebilmeniz de mümkün.