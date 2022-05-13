Eskiden uzun kuyruklara girerek beklediğimiz işlemlerin birçoğunu bugün dijital ortamda ve online kanallar aracılığıyla kolaylıkla halledebiliyoruz. Bu hizmetlerden biri olan MHRS sayesinde hastane veya aile hekimi randevusu alabiliyoruz. Fakat eğer "MHRS şifremi unuttum" diyorsanız bunun da çözümü var.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak istediğinizde sistem sizden T.C. Kimlik numarası ve şifre bilgisi istiyor. Ne var ki şifrenizi hatırlamıyor olabilirsiniz. Burada sizler için "MHRS şifremi unuttum, nasıl alabilirim?" sorusunu detaylı bir şekilde cevaplıyor olacağız.

MHRS Nedir?

MHRS, 2010 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin kısaltmasıdır. Daha önceden hastanalerde yürütülen randevu alma işlemlerinin internet üzerinden yapılmasını amaçlayarak hastanelerdeki iş yükünü hafifleten ve insanların daha zahmetsiz bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bu sisteme hem web hem de mobil uygulama üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Sistem sürekli olarak yenilenen veritabanı sayesinde anlık olarak uygun zamanları size sunarak aralarından kendinize uygun saati belirlemenize olanak tanıyor. Öncelikle MHRS üzerinden yapabileceğiniz işlemleri kısaca özetleyelim.

MHRS Üzerinden Yapılan İşlemler

Hastaneden randevu alma

Aile hekiminden randevu alma

Konuma göre hastane arama

Randevu hatırlatma

Randevu iptal etme

Sisteme giriş yaptıktan sonra ihtiyacınıza göre hastaneden veya aile hekiminden randevu alabileceğiniz bir ekran sizi karşılıyor. Ayrıca isterseniz polikliniğe veya bulunduğunuz konuma göre hastane arama, randevu hatırlatma ve randevu iptal etme seçenekleri de var. Peki eğer bir MHRS hesabınız olmasına rağmen şifrenizi unuttuysanız ne yapacaksınız? Çözümü oldukça basit.

MHRS Yeni Şifre Alma İşlemi

Mobil Uygulamadan Yeni Şifre Alma

Bilgisayardan Yeni Şifre Alma

Daha önceden açılmış bir MHRS hesabınız varsa, fakat şifrenizi unuttuysanız yeni bir şifre belirleyerek sisteme giriş yapıp randevu işlemlerinizi halledebilirsiniz. Yeni şifrenizi ister mobil uygulama üzerinden, isterseniz PC üzerinden alabilirsiniz.

Mobil Uygulamadan Yeni Şifre Alma İşlemi

Google Play veya App Store üzerinden cep telefonunuza indirebileceğiniz MHRS mobil uygulama üzerinden şifre sıfırlama işlemi yaparak bu hizmeti kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunun için mobil uygulamayı açtıktan sonra karşınıza çıkan giriş ekranında, kutucukların hemen altında bulunan "Parolamı unuttum" seçeneğine dokunun. Bundan sonra açılacak olan ekranda karşınıza 3 farklı seçenek çıkacak: E-posta, SMS ve Kimlik.

SMS ile parola sıfırlama yöntemini seçtiğinizde karşınıza çıkan kutucuklara T.C. kimlik numaranızı ve MHRS sistemine kayıtlı cep telefonu numaranızı girmeniz gerekiyor. Telefonunuza gelen SMS yardımıyla sayfa üzerinden yeni bir şifre belirleyerek giriş yapabilirsiniz.

E-posta yöntemini seçtiğinizde T.C. kimlik numaranızı ve uygulamaya kayıt olurken kullandığınız e-posta adresinizi doğru bir şekilde yazmalısınız. Yeni şifre belirlemeniz için gerekli yönlendirme e-posta adresinize gönderilecektir.

Kimlik ile şifre yenileme yöntemini seçtiğinizde karşınıza T.C. kimlik no, ad, soyad ve doğum tarihi kutucukları çıkacaktır. Bunları doğru bir şekilde doldurduktan sonra en alttaki "İleri" butonuna dokunun. Sonrasında karşınıza çıkacak olan ekrandaki güvenlik sorusunu kayıt olurken belirlediğiniz şekilde cevaplayıp güvenlik resmi seçinimini tamamlamanız yeterli olacaktır.

Bilgisayardan Yeni Şifre Alma İşlemi

Mobil uygulamadan olduğu gibi PC üzerinden web tarayıcınızı kullanarak da MHRS parola sıfırlama işlemi yapıp yeni şifre alabilirsiniz. Bunun için öncelikle MHRS giriş sayfasına gidin ve kutucukların altında bulunan "Şifremi unuttum" seçeneğine tıklayın. Bundan sonraki işlemler cep telefonundan yapılan işlemlerle aynıdır. Mobil uygulamadan şifre alma işlemindeki adımları takip ederek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.