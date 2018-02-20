Talking Tom Camp (Konuşan Tom Kampta), sevimli kediciklerle serinletici su savaşlarına girdiğimiz bir strateji oyunu.

Konuşan Tom ve arkadaşlarının yaz kampı eğlencesini bozmaya çalışan kötü kedilere karşı girdiğimiz savaşta su tabancaları ve su balonları kullanıyor, su kuleleri inşa ediyoruz. Eğlenceli su savaşlarına hazırlıklı olun!

Konuşan Tom serisinin yeni oyunu Talking Tom Camp Türkçe adıyla Konuşan Tom Kampta, çocuklardan daha çok büyüklerin oynayabileceği bir oyun olmuş. Çizgi film tadında animasyonlar, renkli görsel çizgileri çocuk oyunu olduğunu gösterse de strateji oyunu olması sebebiyle oynanış küçüklere zor gelebilir. Oyuna geçecek olursam; Tom ve arkadaşlarının kamp kurup eğlenmelerini istemeyen bir grup kötü kedi kampa saldırı düzenler. Sevimli dostlarımız da bir yandan kampa yapılan saldırıları geri püskürtmeye çalışırken diğer yandan kamptaki arkadaşlarının eğlenceyi sürdürebilmesini sağlamak zorundadır. Kamp saldırılarını engellemek için Tom ve arkadaşlarının su tabancaları, su balonları, su kulelerinden başka savunma silahları yoktur.

Talking Tom Camp Özellikleri:

Yazın eğlenceli su savaşında Konuşan Tom’a yardım edin.

Kampınızı kurun. Su kuleleri, coin fabrikaları ve daha fazlasıyla genişletin.

Arkadaşlarınızı, kampınızı koruyun ve mücadele ederken altınlar kazanın.

Su savaşını kazanın ve diğer kamplardan altın paralar toplayın.

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