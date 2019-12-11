Tap In bir CANLI grup meditasyon uygulaması. Birlikte otururken neden yalnız oturuyorsun?

Yeni veya deneyimli olsun, herkes için uygun bir günlük, on dakikalık meditasyon sunuyoruz. Kendinle 'check-in' zamanı geldiğini düşün. Oturumlarımız canlıdır, böylece öğretmenler mevcut paylaşılan deneyimlerle konuşurken bir toplulukla oturabilirsiniz. Mevsimsel değişiklikleri ve dünya olaylarını düşünün.

Gününüzü geliştirmenize yardımcı olmakla ilgileniyoruz. Daha neşeli bir yaşam sürmenize yardımcı olacak eski geleneklere ek olarak sizi bilim destekli araçlarla donatacağız.

Bir şans ver. Masandan. Evinde. Bir kahve dükkanında. Yürüyüşte. Araştırmalar, grup meditasyonlarının stresi, çatışmayı ve hatta savaş eylemlerini azaltabileceğini buldu. Bunu bilin: birlikte daha fazlasını başarabiliriz - ve daha iyiyiz -.

NELER VAR:

- Günlük 10 dakikalık meditasyon

- Gerçek zamanlı olarak sizinle meditasyon yapan akranlar topluluğu

- Meditasyon zamanı geldiğinde günlük bir hatırlatma

- Dünyada olup bitenlerle ilgili zamanında ve alakalı içerik

- Her biri benzersiz seslere sahip çeşitli öğretmenler, bilim destekli nefes çalışmasından hayal gücüne dayalı meditasyonlara kadar geniş bir yelpaze sunar.

- Solunum hızını yönlendirmek için görsel (sinir sistemini yatıştırmaya programlanmış)

- Sadece bir kez yaşayan eşsiz bir deneyim

- Sağlık uygulamasıyla bütünleşir