Simülasyon oyunu olarak mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan Tap Tap Timber ile mobil cihazınızda oduncu olacaksınız.

Dünyanın dört bir yanındaki ormanları keşfedeceğimiz yapım içerisinde ağaçları kesecek, odun ve kereste haline getirmeye çalışacağız. Yapım içerisinde ilerledikçe karakterimizi daha gelişmiş bir hale getirebilecek, yeni becerilerin de kilidini açabileceğiz.

Eğlence yüklü yapısı ile 10 binden fazla oyuncuya erişmeyi sağlayan yapım da amacımız en iyi oduncu olabilmek olacak.

Oyun içerisinde yer alan gerçek zamanlı liderlik tablosunda oyuncular ilk sıralarda yer kapabilmek için olabildiğince ağaç kesmeye çalışacaklar.

Android ve iOS platformlarında oynaması ücretsiz olarak yayınlanan başarılı yapım güncellemeler de almaya devam ediyor.