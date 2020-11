Android İçin En İyi Açık Kaynak Kodlu Uygulamalar (2020)

2005 yılında Google tarafından satın alınan Android, Linux tabanlı bir mobil işletim sistemidir. Android’de birçok açık kaynak kodlu uygulama bulunuyor. Açık kaynak kodlu uygulamalar kendisini mobil uygulama geliştirme alanında geliştirmek isteyen kişiler için oldukça önemlidir. Zira, açık kaynak kodlu uygulamaların kodları bütün kullanıcılara açıktır. Dolayısıyla mobil uygulama geliştirmek isteyen kişiler, açık kaynak kodlu uygulamaların kodlarını inceleyebilirler.

Android’de Bulunan En İyi Açık Kaynak Kodlu Uygulamalar

Bu yazıda, Android platformu için en iyi açık kaynak kodlu uygulamaları derledik. İşte, en iyi açık kaynak kodlu uygulamalar!

Telegram

Açık kaynak kodlu Telegram, tüm dünyada oldukça popüler bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram’ı herhangi bir cihaz ile senkronize edebilirsiniz. Gizlilik odaklı anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, önemli özelliklere sahiptir. Bu önemli özelliklerden bazıları büyük boyutlu dosya gönderme, şifreleme teknolojisi, 200.000 kullanıcıya kadar grup sohbeti imkanıdır. Telegram, 256-bit simetrik AES şifreleme, 2048-bit RSA şifreleme ve Diffie-Hellman secure key exchange desteğine sahiptir. Bu şifreleme teknolojileri, Telegram’ı oldukça güvenli hale getiriyor.

VLC for Android

VLC for Android, bilgisayarda kullandığımız popüler medya oynatıcısı VLC Media Player’ın mobil sürümüdür. VLC for Android, MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3 ve daha birçok formatı destekler. Gelişmiş kontrole sahip olan VLC for Android, video oynatmanın yanı sıra videonun oynatma hızını değiştişrme, uyku zamanlayıcı, dengeleyici, boyutlandırma gibi pek çok seçeneğe sahiptir.

Diğer ses kaydedici uygulamalarının yanı sıra, Easy Sound Recorder açık kaynak kodlu bir uygulamadır. Kullanımı oldukça kolay olan Easy Sound Recorder’ın belki de en güzel özelliklerinden bir tanesi zaman sınırlamasının olmamasıdır. Kaydettiğiniz ses dosyalarını pratik bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

QKSMS

QKSMS, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzdaki varsayılan kısa mesaj uygulamasına çok iyi bir alternatiftir. Açık kaynak kodlu QKSMS, çok sayıda renk seçeneği ile birlikte güzel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Reklam içermeyen ve kullanımı ücretsiz olan QKSMS, gece moduna da sahip. MMS desteğine de sahip olan QKSMS’te gelen mesajlara hızlı ve pratik bir şekilde cevap verebilir ve istemediğiniz kişileri engelleyebilirsiniz.

Timber Music Player, popüler açık kaynak kodlu müzik çalar uygulamasıdır. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Timber Music Player, widget desteğine sahiptir. Timber Music Player üzerinden oynatma listeleri oluşturabilirsiniz. Karanlık temaya sahip olan Timber Music Player’ın temasının rengini manuel olarak değiştirebilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Timber Music Player’da 6 farklı oynatma stili bulunuyor.