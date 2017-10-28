Tapusor uygulaması elindeki birikmiş parayı gayrimenkule yatırmak isteyenlerin faydalanabileceği bir iOS uygulaması.

Türkiye Veri İşleme Merkezi tarafından geliştirilen Tapusor uygulaması, satın almak istediğiniz konut, arsa ve işyeri için size detaylı bilgilendirme sunuyor. Satın almak istediğiniz bir gayrimenkul varsa ve karar veremiyorsanız başvurabileceğiniz Tapusor uygulamasında harita üzerinde seçim yapabileceğiniz gibi adres, ada-parsel no veya mevcut konum gibi seçenekleri kullanarak arama yapabilirsiniz.

Seçim yaptığınız alan için talep oranı ve fiyat durumu gibi bilgileri sunan Tapusor uygulamasında, uzman görüşleri bölümünü incelemenizi tavsiye ediyoruz. Seçtiğiniz bölgede bulunan emlakçıları bulmak için çevredeki emlakçılar bölümünü kullanabilir, diğer ilanlar için çevredeki ilanlar seçeneğini kullanabilirsiniz. Yatırım puanını da 100’lük sistemde görüntüleyebileceğiniz Tapusor uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.