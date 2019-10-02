Dünyanın En Zor Kod Oyunu, Herkes Bitiremiyor!

Teknoloji çok hızlı gelişiyor ancak dikkat ederseniz bu gelişim daha çok ürünlerin kendilerinde değil, onları çalıştıran yazılımlarda oluyor. Yazılım dilleri de günden güne gelişiyor. Birçok programlama dili mevcut ancak bunlar arasında biri oldukça popüler: Python. Yazılım mühendisliği öğrencisi ve mezunuysanız veyahut kod yazmayla ilgilenen biriyseniz bu dili duymuş ve biliyorsunuzdur. Peki, Python programlama diline ne kadar hakimsiniz? Bu yazıda sizlere yayınladığı ilk ay 1 milyona yakın kişiden sadece 1000 kişinin sonuna kadar gelebildiği, son dönemin popüler oyunu Flatfy-Play'den bahsedeceğiz. Kod yazma becerinizi test etmeye hazır mısınız?

Yazılım Dünyasının İlgisini Çeken Oyun: Flatfy-Play

Hayatımızı oldukça kolaylaştıran birçok teknolojik ürün var ve her geçen gün bu ürünlere yenileri ekleniyor. Milyonları toplayan lansmanlarda veya teknoloji fuarlarında tanıtılan ürünlerin tasarımları ve donanımlarını çekici buluyoruz ancak aslında ilk bakmamız gereken yanları onları harekete geçiren, yöneten yazılımları. Yazılım - donanım uyumu ne kadar iyiyse o ürünü kullanırken aldığımız zevk de o kadar çok oluyor. Bu yüzdendir ki üreticiler cihazlarına sürekli yazılım güncellemesi vererek en iyi kullanıcı deneyimini yaşatmaya çalışıyor. Yazılım denildiğinde de akla programlama dilleri geliyor. Günden güne gelişen programlama dilleri arasında en popülerlere baktığımızda Python’u görüyoruz. Yazılımcılara hızlı çalışma ve sistemlere daha etkili bir şekilde entegre etme kolaylığı sunan programlama dili Python’a hakim çok fazla insan yok. Hal böyle olunca bu dili kullanan firmalar yeni yetenekler keşfetmek için arayışa giriyor. Bunlardan birisi de 2015 yılında kurulan Ukrayna merkezli bir emlak arama motoru olan Flatfy.

Şimdi, bir emlak sitesiyle Python programlama dilinin ne alakası var diye sorabilirsiniz? Türkiye’nin de içinde bulunduğu 30 ülkede hizmet veren uluslararası bir şirket olan Flatfy’ın sitesi Python programlama dili kullanılarak yazılmış. Bu durum da şirkette Python dilini çok iyi bilen yeni insan kaynağı ihtiyacı doğurmuş. Şirket bu eksiği gidermek için de Ukrayna’nın Kiev şehrinde bir reklam kampanyası başlatıyor. Şirketin IT departmanı, Python yazılım dilindeki kodlamaları kullanarak bir site üzerinden ( https://flatfy.com/play ) yazılımcıların Python bilgisini ölçen bir oyun yayınlıyor. Oyunun yayınlanma amacı, Flaty ekibinin Python bilgisini ölçmekten ziyade Python bilgisi yeterli seviyede olan özellikle de bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilere ulaşmak. Oyun daha fazla kişiye ulaşması açısından da şehrin en işlek metro istasyonlarına reklam panolarıyla dikkat çekecek sloganlarla reklamlar veriliyor. “Eve/Okula giderken diğer yandan da Python bilginizi test edin” gibisinden bir sloganla birlikte oyunun ilk sorusu ve linki yerleştiriliyor. İlginç olarak oyun beklentinin üzerinde bir ilgi görüyor. Öğrenciler dışında bilinen, büyük şirketlerin bilişim departmanında çalışanların da gündemine giriyor. Sosyal medyada, internette konuşulmasıyla binlerce kişiye yayılıyor. Flatfy’ın açıklamasına göre https://flatfy.com/play sitesine ilk ayda 900 bin kişi giriş yapıyor. Şimdi ilginizi çektiyse okumaya devam edin.

Dünyanın En Zor Kod Oyunu Flatfy-Play Nasıl Oynanır?

Python bilgisini ölçmek isteyen herkesin katılabildiği bir yazılım oyunu olan flatfy.com/play ‘e giriş yapıldığında hemen çözülemeyecek düzeyde Python dilinde yazılmış bir kod parçacığı çıkıyor. Kod parçacığını dizilime uygun bir şekilde tamamlamayı başarırsanız bulmacayı çözmüş diğer bir deyişle soruyu doğru yanıtlamış, sonraki soruya geçmiş oluyorsunuz. Toplamda 12 soru var ve 12 sorunun tümü için ayrı bir arayüz tasarlamışlar. Oyun yüksek güvenliğe sahip; hacklenmesinin imkansıza yakın olduğu belirtiliyor. Google’ın benzer kod oyunundan daha zor ve kodlara dışarıdan müdahale edilemediği gibi (bu girişimlerin elbette olduğu ancak engellendiği Flatfy yazılım geliştirme ekibi tarafından paylaşıldı) soruların yanıtlarını Google’dan aratarak bulmanız mümkün değil.

Flatfy’ın Python yazılım oyunu https://flatfy.com/play ‘i oynayan ilk 900 bin kişiden yalnızca 1.133 tanesi tüm soruları doğru yanıtlamayı başarabilmiş. Buradan soruların ne denli kaliteli olduğunu anlamışsınızdır. Bu arada, tüm soruları yanıtlamayı başarırsanız, şirketin Ukrayna’daki merkezine davet ediliyorsunuz. Yurt dışında çalışmayı düşünenler için güzel bir fırsat.

Flatfy Nedir?

Dünya genelinde düzenlenen en zor kod oyununu tasarlayan Flatfy’dan da kısaca bahsetmek istiyorum. Flatfy, 2015 yılında kurulan bir emlak arama motoru. Site, kullanıcıların pratik bir şekilde aradıkları emlak ilanlarını bulmalarını sağlamak amacıyla kuruluyor. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 30 ülkede hizmet veren uluslararası bir şirket olan Flatfy’ın en önemli özelliği pratik emlak ilanı araması yapmayı sağlamak. İnternette aradığınız herhangi bir şeyi bulmak için nasıl ki Google’ı kullanıyorsanız, emlak ilanlarını ilan sitelerinde olduğu gibi kriterlerinizi girerek aramak için de Flatfy’ı kullanabilirsiniz. İlan sitelerinden farklı olarak arama yaptığınızda 1000’den fazla emlak ilan sitesinde yer alan emlak ilanlarının tamamı üzerinde arama yapmış oluyorsunuz. Farklı farklı ilan siteleri gezmek zorunda kalmadığınızdan aradığınız ilana daha hızlı ulaşmış, fazla vakit harcamamış oluyorsunuz. Flatfy, yeni kurulan emlak ilanı sitelerine de iş ortaklığı çözümü sunuyor. Yeni kurulmuş emlak ilanı siteleri Flatfy’da yer alarak görünürlüklerini de artırmış oluyor. Python tabanlı olmasıyla site üzerinde emlak ilanı vermek de emlak ilanı araması yapmak kadar kolay.