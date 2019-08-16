Türkiye ve dünya gündemindeki son gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız TGRT Haber uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Siyaset, gündem, ekonomi, spor, eğitim, teknoloji, sağlık, magazin ve daha birçok kategoride sunulan güncel haberlere ulaşabileceğiniz TGRT Haber uygulaması, TGRT Haber canlı yayınlarını da mobil cihazlarınız üzerinden izleme imkanı sunuyor. Dilerseniz haber içeriklerinde videoları da izleyebileceğiniz TGRT Haber uygulamasında, video ve fotoğraf galerilerini de gezebilirsiniz.

Okuduğunuz haberleri tek tuşla paylaşabileceğiniz, anahtar kelime ile haber arayabileceğiniz TGRT Haber uygulamasında haber metinlerini rahat okuyabilmek için metin boyutunu da ayarlayabiliyorsunuz. Oldukça sade ve göz yormayan bir tasarım sunan TGRT Haber uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.