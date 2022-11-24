En İyi RSS Okuyucu Uygulamaları

RSS okuyucu uygulamaları dünyada olup bitenleri takip etmek isteyen okuyucuların en çok rağbet gösterdiği servisler arasında yer almakta. Bu servisler kullanıcılarına farklı alanlarda meydana gelen gelişmeleri hızlı ve kolay takip edilir bir şekilde sunuyor.

Haberleri ve olayları tek bir kaynaktan takip etmek yerine RSS okuyucusu kullanarak daha zengin bir haber alma deneyimi yaşamak mümkün. Kullandığınız RSS hizmetine ekleyeceğiniz farklı kaynaklar sayesinde olaylara tek bir pencereden bakmak yerine bakış açınızı genişletebilirsiniz.

Hal böyle olunca piyasada hali hazırda kullanıcıların hizmetine sunulan RSS okuyuculardan en iyilerini sizler için incelemek istedik. Listemizde yer alan servisler genel olarak aynı gibi görünseler de sundukları ufak çaplı özelliklerle büyük fark yaratıyorlar. Lafı çok da uzatmadan hemen listemize geçelim.

RSS Okuyucu Uygulamaları Listesi

Feedly

Inoreader

Commafeed

Feedspot

Feedreader Online

Feeder

NewsBlur

Yukarıda RSS okuyucu uygulaması önerileri bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca gün içerisinde gerçekleşen gelişmelerden haberdar olabilmenize imkân tanıyan uygulama arıyorsanız en iyi haber uygulamaları listesine de göz atabilirsiniz.

Feedly

RSS servisleriyle az çok aşina olan herkesin bildiği bir isim olan Feedly ne yazık ki popülerliğinin arka yüzünde bir takım problemler barındırmakta. Arama yapabilmek için ücret ödeme zorunluluğu ve gerçekten kötü çalışan bir Android uygulaması bu problemler arasında gösterilebilir.

Serviste farklı kategoriler yer almakta ve kullanıcılar bunlar arasından dikkatlerini çekenleri seçip içerikleri takip etmeye başlayabilirler. Ekranın sol bölümünde takip ettiğiniz siteleri görebilirsiniz. Yine bu bölümden artık takip etmek istemediğiniz bir siteyi listeden çıkartabilirsiniz.

Feedly kullanıcılara dikkatlerini çekebilecek haberleri de sunmakta. Bu sayede en ufak bir ayrıntıyı bile kaçırmadan gündmei takip edebilirsiniz.

Inoreader

Inoreader kullanıcı dostu, temiz ve düzenli bir arayüze sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Servisin en önemli özellikleri arasında farklı temalara ve renk kombinasyonlarına sahip olması yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar ana pencereyi diledikleri gibi kişiselleştirebilirler.

Inoreader’da çok sayıda klavye kısayolu da bulunmakta. Bu kısayolları kullanarak tüm işlemleri tek bir klavye hareketiyle tamamlayabilirsiniz. Inoreader tıpkı Feedly gibi okunmamış haberleri öne çıkartarak kullanıcılara eksiksiz bilgi vermeyi amaçlıyor.

Commafeed

Commafeed tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz, açık kaynak kodlu bir RSS okuyucudur. Eğer kendi RSS okuyucunuzu sunucunuzda barındırmak istiyorsanız Commafeed’i kullanabilirsiniz.

Servis hem Windows hem de Linux sistemler üzerinde sorunsuz olarak kullanılabiliyor. Hızlı ve düzenli bir arayüze sahip olan Commafeed’in en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de çoğu RSS servisinde ücretli olarak sunulan arama fonksiyonunun ücretsiz olarak kullanılabiliyor olması.

Chrome, Firefox ve Opera tarayıcıları için eklentilere sahip olması Commafeed’in en çarpıcı özelliklerinden bir diğeri.

Feedspot

Ücretsiz olarak sunulan bir diğer RSS okuyucu olan Feedspot kullanıcıların beklentilerine cevap verebilmek için farklı renk temaları sunuyor. Bu sayede daha kişisel bir kullanım deneyimi sunuyor ve kullanıcıların kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor.

Feedspot’ta da her şey mükemmel ilerlemiyor. Tıpkı Feedly gibi bu servis de arama fonksiyonunu ücretli olarak belirlemiş.Gelişmiş paylaşım özellikleri sunan Feedspot’ta yer alan içerikleri farklı sosyal medya kanallarında paylaşabilirsiniz.

Feedreader Online

Feedreader Online, internetteki içerikleri kolayca okuyabilmenize imkân tanıyor. Web tabanlı bir hizmet olan Feedreader Online, çok kolay bir kullanıma sahip. Başarılı arayüzü ile dikkat çeken hizmette gelişmiş filtreleme sistemi bulunuyor. Bu, istediğiniz içeriği bulabilmenize yardımcı oluyor.

Feeder

Çevrim içi ortamdaki içerikleri kolayca erişebilmenize olanak tanıyan Feeder'da kullanıcı dostu bir arayüz mevcut. Bu arayüz, hizmetin pratik bir şekilde kullanılabilmesini mümkün hâle getiriyor. Gelişmiş filtreleme seçeneklerinin yer aldığı hizmette anlık bildirim desteği bulunuyor.

NewsBlur

NewsBlur web, iPad, iPhone ve Android platformlarında çalışan bir diğer RSS okuyucusudur. İçerikleri kategoriler ve etiketlerle düzenleyebilme imkânı sunan hizmet, çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Hizmette yer alan içerikleri kolayca okuyabilirsiniz.

Bu yazıda en başarılı RSS okuyucusu uygulamaları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bir haberin yalan olduğu nasıl anlaşılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.