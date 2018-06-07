The Ancients AR, sadece iOS cihazlarda değil, mobilde oynayabileceğiniz en iyi artırılmış gerçeklik destekli deniz savaşları oyunu. Çarpıcı, göz alıcı, etkileyici, sanatsal nasıl tanımlarsanız, grafikler üst seviyede ve oynamaya başladığınızda saatlerinizi sizden alan eşsiz bir yapım. ARKit destekli iPhone/iPad cihaza sahip biriyseniz soğuk deniz savaşlarına gireceğiniz bu oyunu oynamanızı isterim.

Görseller, ses, atmosfer, oynanış, kontroller her yönüyle kalitesini gösteren bir artırılmış gerçeklik destekli savaş oyunu karşımızda. İlk olarak iOS platformunda indirilmeye açılan, belki de iOS’a özel kalacak oyunu deniz savaşlarını seven herkese öneririm. Son derece güçlü devlerle savaş alanını birbirine katma, şimşek çakmaları ve ateş topları gönderme, düşman gemilerini dondurma, ejderha çağırıp cehenneme çevirme ve daha saymakla bitiremeyeceğim aksiyona giriyorsunuz. Liderlik, taktiksel beceri ve el becerilerinizi birleştirerek düşman gemilerini sulara gömüp denizlerin hakimi olduğunuzu gösteriyorsunuz.

Deniz savaşlarını hiç olmadığı kadar gerçekçi bir şekilde deneyimleyebileceğiniz bir mobil oyun The Ancients AR. Fiyatını sonuna kadar hak ediyor.

The Ancients AR Özellikleri: