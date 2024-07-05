Çin merkezli artırılmış gerçeklik teknolojilerine yönelik çalışmalar yapan Xreal, Beam Pro isimli yeni akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Xreal Beam Pro özellikleri ve fiyatı nedir? Tüm bu soruların cevaplarını sizin için hazırladığımız rehberde bulabilirsiniz.

Xreal Beam Pro Özellikleri

Xreal Beam Pro kutusundan Android 12 tabanlı kişiselleştirilmiş arayüzle çıkıyor. Böylelikle telefon kullanıcılar, en son ki güncellemelere ve özelliklere ulaşabilecekler. Cihazın arkasında 50 MP’lik çift kamera yer alıyor. Çift kameralar, 3D kayıt amaçlı optimize edilmiş.

Telefonun kamera kurulumu, sarsıntı önleme teknolojisinden oluşuyor. 3D video çekimleri, özel bir algoritma üzerinden destekleniyor. Telefonun arkasındaki çift kamera, başarılı şekilde mekânsal videolar çekmeyi sağlıyor.

Cihazın arka tarafındaki ISOCELL JN1 sensörler, en iyi uzaysal stereoskopik etki yaratarak muhteşem çekimler gerçekleştiriyor. Sensörlerin arasında 50 mm mesafe vardır.

Özellikle yazılımsal görüntü dengeleme işlevlerine sahip olmalarından dolayı 3D kayıtlar hem kaliteli hem de stabildir. Telefonun ekranı, 6.5 inç boyutunda Full HD+ özelliğine sahip. Aynı zamanda bu ekran, 90 Hz yenileme hızına sahip. 4 nm Snapdragon 8 işlemciden güç alan cihaz, 4300 mAh bataryadan oluşuyor. Ayrıca 27 W hızlı şarjı destekliyor.

Xreal Beam Pro, Wi-Fi 6 bağlantı özellikli olarak satışa sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar, orta seviyede bir tablet donanımına da sahip olacaklar. Cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor.

Telefonda yer alan USB Tip-C çıkışlarından birisi, artırılmış gerçeklik (AR) gözlükler için oluşturulmuş. Böylelikle kullanıcılar, AR deneyimlerini daha çok geliştirme imkanına sahip oluyor.

Xreal Beam Pro Fiyatı

Xreal Beam Pro, 31 Mayıs’ta Çin’de satışa sunulmaya başladı. Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı konusundaysa detaylar belli değil. Bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında sizleri buradan bilgilendireceğiz.

6 GB RAM ve 128 GB versiyonlu Xreal Beam Pro fiyatı, 180 dolar (5.814,36 TL) olarak belirlendi. 8 GB RAM ve 256 GB’lik versiyonsa 1.600 CNY (7.132,95 TL) şeklindedir. Telefonun aynı zamanda ağustos ayında 5G modeli piyasaya çıkacak. 5G modelininse 2.000 CNY yani 9.081,54 TL olması bekleniyor.