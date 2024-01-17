Vision Pro’ya Bir Rakip Daha: Xreal Air 2 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Çinli artırılmış gerçeklik teknolojilerine odaklanan Xreal, CES 2024’te yeni gözlüklerini tanıttı. Xreal Air 2 Ultra isimli artırılmış gerçeklik gözlüğü özellikleriyle Vision Pro’ya rakip olarak gösteriliyor.

Hafif yapısıyla günlük kullanıma çok uygun olan bu gözlükler, etkileyici AR deneyimi de sunuyor. Şubat ayında piyasaya sunulması beklenen gözlükler, geleneksel güneş gözlüklerinin formunda üretilmiştir.

Xreal Air 2 Ultra Özellikleri

Xreal Air 2 Ultra ekranı, Micro-OLED panellerden oluşuyor. 1080p çözünürlükteki ekranların yenileme hızı saniyede 120’dir. 500 nit aydınlık düzeyindeki ekranlar, 52 derecelik görüş alanına sahiptir.

ROG Ally, Steam Deck gibi cihazlara kolayca bağlanabilen bu gözlük, kullanıcılarına keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. 80 gram ağırlığındaki Xreal’in yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü; iPhone 15, Samsung Android cihazlara ve Windows/macOS tabanlı bilgisayarlara bağlanabiliyor.

330 inçlik sanal ekrandan oluşan Xreal Air 2 Ultra’da bir dokunuşla “İmmersiyon Kontrolü” yapılabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar; %100, %35 ve %0 Elektrokromik Karartma seviyeleri arasında hızlıca geçiş yapabilirler. İmmersiyon Kontrolü özelliği, gözlüklerin dış ve iç mekanlarda kullanımını da kolaylaştırıyor.

Xreal Air 2 Ultra, TÜV Renk Doğruluğu Sertifikası ile üretildi. Bu sebeple yüksek renk doğruluğunu sağlamak amacıyla uniform renk kalibrasyonu içerisinden geçiyor.

Birinci sınıf parçalarla tasarlanan gözlük, 3D kamera barındırıyor. 3D kamera, kullanıcıların çevresini haritalandırma ve el takibi gibi özelliklerin etkinleştirilmesini sağlıyor.

Gözlük, yalnızca herhangi film/dizi/video izlemek ve oyun oynamak için değil aynı zamanda AR uygulamalarının çalıştırılması için de çok idealdir. “Uzamsal hesaplama” cihazı olarak piyasaya sunulan gözlük, 3DOF takibi de gerçekleştiriyor.

Xreal’in yeni cihazı, ses sistemiyle de dikkat çekiyor. Yönlendirilmiş ses teknolojisiyle tasarlanmıştır. Yönlendirilmiş ses teknolojisi, ses dağılımını azaltarak başkalarının sesten rahatsız olmasını engelliyor. Bu teknoloji ile kullanıcılarına muhteşem mekânsal ses deneyimi sunuyor.

Xreal Air 2 Ultra Fiyatı

Xreal’in yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü, göz sağlığı dikkate alınarak tasarlandı. TÜV sertifikalı Göz Konforu özellikleriyle geliştirilen gözlük, düşük mavi ışığa sahiptir.

Xreal Air 2 Ultra, titanyum gri ve titanyum siyah renk seçenekleriyle piyasaya sunulacak. Aynı zamanda Samsung.com’dan gözlüğün yeşil, mavi, turuncu gibi özel renk seçenekleri de satışa çıkacak.

Gözlüğün 21.041,51 - 30.999,99 TL arasında bir fiyatla piyasaya sunulması bekleniyor.