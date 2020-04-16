Yemek eğlencesine katıl ve koleksiyon heyecanını yaşa! Bu oyunun birçok renkli ve eğlenceli seviyelerinde pişirme becerilerini test et! Dünyanın mutfak başkentinin gurmelerinin kalbini kazanmak için onlarca harika yemekler yapın.

The Cook oyununda pişirmenin amacı basittir: müşterilerinize hizmet etmeli ve mümkün olduğunca fazla kar elde etmelisiniz. Bu heyecan verici yemek oyununda dünya çapında hareket edin ve müşterilerinizi mutlu gönderin.

Müşterinin siparişindeki yemeğe göre, yemeği sırayla pişirmek için malzemelere dokunun ve tüm siparişleri tamamlamak için bitmiş yemekleri yollayın.

Kendinize ait bir yiyecek kamyonunuz olduğunu düşünün, ne yapardınız?

The Cook Özellikleri