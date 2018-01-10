The Fishercat, animasyon filmlerini aratmayan yüksek kalitede görseller sunan balık tutma oyunu. Kedili oyunları seviyor, balık yakalama oyunlarına da bayılıyorsanız ikisini birleştiren bu yapım hayır demeyeceksiniz. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda kendi yemeğini hazırlamak isteyen sevimli bir kedinin yerine geçiyorsunuz. Açık denizlerde balık tutmaya hazırlanın!

Küçük - büyük herkesin severek oynayacağını düşündüğüm balık tutma oyununda milyonlarca canlının yaşam sürdüğü, büyüleyici su altı dünyasına giriyorsunuz. Oksijen tüpünüzü de kontrol edip suya dalıyorsunuz. Su altında balıkları yakalamak için zıpkınınızı kullanıyorsunuz. Ağ, elektrik gibi sınırlı kullanımlı yardımcılarınızla daha kısa sürede çok daha fazla balık yakalayabiliyorsunuz.

The Fishercat Özellikleri: