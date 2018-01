The Room: Old Sins, Fireproof Games’in ödüllü serisinin son oyunu. Her zamankinden daha düşündürücü bulmacalar, sırlarla dou mekanlar, her oynayışta farklı sonla karşılaştıran büyüleyici hikayesi, etkileyici mekanizmalarla süslü odalar ve de yüksek kalitede, detaylı grafikleriyle yine harika bir oyun bizlerle. Serinin son oyununda eski günahlar açığa çıkıyor.

Odadan kaçış oyunlarının çok ötesinde bir yapım olan The Room’un yeni oyunu nihayet çıktı. The Room 4: Old Sins adıyla ilk önce iOS platformunda indirilmeye açılan ödüllü bulmaca oyunu, Türkçe dil desteğiyle geliyor ki hikayeyi anlayarak oynamanın keyfi bir başka. The Room: Eski Günahlar oyunu, eski bir oyuncak bebek evinde geçiyor. Evli iki mühendisin yaşadığı bu evdeki değerli bir eseri bulmamız isteniyor. Waldegrave Manor denilen yerde sırları açığa çıkarırken rahatsız edici yerleri keşfediyor, belirsiz ipuçlarını takip ediyor ve tuhaf mekanizmaları harekete geçiriyoruz.

The Room: Old Sins Özellikleri: