The Walking Dead: Our World, mobil platformdaki ilk konum tabanlı artırılmış gerçeklik zombi oyunu olmasıyla öne çıkıyor. AMC’nin popüler zombi dizisi The Walking Dead’in mobil platforma uyarlanan oyunu, gerçeğe yakın bir zombi avlama, öldürme deneyimi yaşatıyor. Rick, Daryl, Michonne diğer sevilen The Walking Dead oyuncuları oyunda yer alıyor.

ARKit destekli iPhone’larda oynanabilir olan The Walking Dead: Our World’de etrafı gezerek bölgedeki zombileri temizlemeye çalışıyorsunuz. Yürüyen ölüler her yerde karşınıza çıkabiliyor. Konum tabanlı olduğundan bir harita üzerinden ilerliyor, bölge işaretlemesi yaparak diğer oyuncuların sizi bulmasını sağlayabiliyorsunuz. Zombi öldürdükçe yeni silah ve öğelerin kilidi açılıyor, yeni karakterler oyuna dahil oluyor. Diğer oyuncularla birleşip hayatta kalanları kurtarma, barınak inşa etme, şehri beraber savunma gibi aksiyonlara da girebiliyorsunuz. Birlik demişken, grup kurup challenge’lara katılabiliyorsunuz. Challenge’lar haftalık düzenleniyor ve güzel ödüller veriyor.