Tosla mobil uygulamasını indirin ve iPhone’dan para gönderme, para isteme, alışveriş yapmanın keyfini çıkarın. Tosla mobil uygulamasını, Tosla Kartı kullanmak bir yaş sınırı bulunmuyor ve banka müşterisi olmanız da gerekmiyor. 7/24 ve ücretsiz para gönderme, kolayca para yükleme ve para çekme, yurt içi ve yurt dışından alışveriş, uygun fiyatlı oyun pini satışı ve daha birçok avantaj sunan Tosla’nın uygulamasını hemen iPhone’a indirin ve Tosla’nın avantajlı dünyasına adım atın.

Tosla Nedir?

Herkesin kullanımına açık olan, kredi kartı sahibi olamayan 18 yaş altı gençleri hedefleyen Tosla, banka hesabı olmaksızın, kolayca para gönderip para istemeyi, para yükleyip çekebilmeyi sağlayan yepyeni bir uygulama. Arkadaşlar arasında para göndermenin en kolay, eğlenceli ve sosyal hali olarak tanımlayabileceğimiz Tosla’da işlemler ücretsiz! Günün hangi saati olursa olsun arkadaşlarınıza para gönderme veya onlardan para istemeniz mümkün. En sevdiğiniz uygulamalardan, internetten ve mağazalardan güvenle alışveriş yapma şansına sahipsiniz. Tosla’yı kullanmak için tek yapmanız gereken cep telefonu ve e-posta adresinizi girerek kayıt olmak.

Tosla Kart Nedir?

Teknosa ve CarrefourSA mağazalarından alabileceğiniz Tosla Kart, Tosla hesabınızdaki bakiyeyi dijital veya mağaza ödemelerinde kullanmanızı sağlayan ön ödemeli bir kart. Tosla’nızda ne kadar varsa Tosla Kartı’nızda da o kadar var. MasterCard’ın geçerli olduğu her yerde, hem Türkiye’de hem de yurt dışı alışverişlerinde kullanabiliyorsunuz. Hiçbir kullanım ücreti yok, işlemler ücretsiz, ön ödemeli kart olduğundan borcunuz da olmuyor. Tüm Akbannk ATM’lerinden ücretsiz olarak Tosla hesabınıza para yükleyebiliyorsunuz. Tüm Akbank ATM’lerinden dilediğiniz zaman paranızı çekebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza 7/24 istedikleri zaman para gönderip onlarcan para isteyebiliyorsunuz, zaman kısıtı yok, masraf yok!

Tosla İşlemleri Nedir?