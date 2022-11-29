Hepsiburada Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Türkiye'nin en çok kullanılan alışveriş platformlarından biri de Hepsiburada'dır. Öyle ki internetin daha yeni yeni çıktığı zamanlarda kurulan Hepsiburada 2000 yılında kurulmuştu. Milyonlarca insan her gün Hepsiburada üzerinden alışveriş yapmakta.

Ancak, kimi zaman insanlar, internet üzerinden o kadar çok alışveriş yapmaktadır ki maddi açıdan sıkıntıya girmektedir. Alışveriş bağımlılığı en çok da internet üzerinden artmıştır. İnternet ne kadar çok iyi bir nimet olsa da bir zaman sonra insanlar üzerinde bağımlılık yapabiliyor.

Bu nedenle bazı insanlar alışveriş platformlarındaki hesaplarını kapatmak istiyor. Biz de sizler için en büyük alışveriş platformlarından biri olan Hepsiburada hesap kapatma işlemi nasıl yapılır? Adım adım anlattık.

Hepsiburada Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

İlk olarak Hepsiburada çözüm merkezi kısmına gidin.

kısmına gidin. Sol tarafta bulunan; "Üyelik ve hesap" seçeneğine tıklayın.

Üyeliğimi nasıl iptal ederim? Sorusuna tıklayın.

WhatsApp destek hattına gidin.

Üyeliğinizi sonlandırmak istediğinizi söyleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Hepsiburada diğer platformlar gibi hesabınızı kendinizin kapatmasına izin vermemektedir. Eğer Hepsiburada hesabınızı kapatmak istiyorsanız, yukarıdaki adımları sırasıyla uygulamanız gerekmektedir.

Hepsiburada Hesabınızı Kapattıktan Sonra Nasıl Tekrar Aktif Edebilirsiniz?

Hepsiburada hesap silme işlemi gerçekleştikten sonra üyeliğinizi malesef tekrar aktif edemiyorsunuz. Bu nedenle hesap kapatmadan önce iyi düşünmeniz gerekmekte. Eğer tekrar alışveriş yapmak istiyorsanız. Yeni bir üyelik oluşturmanızı öneririz.

Hepsiburada Yeni Hesap Açma Nasıl Yapılır?

Hepsiburada üyelik sayfasına gidin.

sayfasına gidin. E-posta adresinizi ilgili kısma girin.

Devam et seçeneğine tıklayın.

Mail adresinize gidin.

Doğrulama işlemini gerçekleştirin.

Ad soyad kısmını doldurun.

Hesabınızı korumanız adına güçlü bir şifre koyun.

Üye ol seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Hepsiburada hesap silme nasıl yapılır? Adlı soruya cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Trendyol hesap silme nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.