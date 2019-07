Touch The Wall, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil yarış oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil oyun olarak dikkatimizi çeken Touch The Wall, zorlu bölümleri tamamlayıp harika vakit geçirebileceğiniz bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan Touch The Wall, becerilerinizi iyi şekilde kullanmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Touch The Wall sizleri bekliyor. Renkli grafikleri ve eşsiz atmosferiyle dikkat çeken Touch The Wall, oyununu sakın kaçırmayın.

Touch The Wall oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.