Yüzlerce farklı karakteri kullanarak sonu olamayan dev bir zindan kulesi yapabileceğiniz ve canavarlara karşı mücadele ederek ganimet toplayabileceğiniz Tower of Hero, mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, zindanların önündeki canavarları öldürerek zindan sayısınız arttırmak ve zindanların içine olabildiğince fazla kahraman ile girmektir. Oyun, ilk başta tek bir zindan ve canavarla başlamaktadır. Daha sonra canavarları öldürdükçe zindanlar bir kule gibi yükselerek çoğalmaktadır. Her seferinde daha fazla karakteri zindanlara geçirmeli ve canavarların tümünü etkisiz hale getirmelisiniz. Bağımlılık yapıcı özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce farklı karakter ve canavar yer almaktadır. Ayrıca üst üste koyarak dev bir kule yapabileceğiniz onlarca zindan bulunmaktadır. Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşan Tower of Hero, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.